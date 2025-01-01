Фильм состоит из 12 эпизодов, в каждом из которых рассказывается один из ключевых моментов украинской истории, начиная со времён варягов до гражданской войны и Октябрьской революции: борьба украинского крестьянства с польской шляхтой, воспоминания о варягах и скифах, гайдамацкая вольница, Первая мировая война, Октябрьская революция, петлюровская контрреволюция, белоукраинская эмиграция... Все эпизоды представлены в виде сюрреалистического сна и объединены фигурой символического Старика.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска1927
Премьера в мире13 апреля 1928
Дата выхода
13 апреля 1928
СССР
ПроизводствоVseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU), Odeska Kinofabryka
Другие названия
Zvenigora, Звенигора, A Montanha do Tesouro, Den forheksede skog, Der verzauberte Ort, La montagna incantata, Swenigora, The Enchanted Place, Zacharovane mistse, Zvenyhora, Zvenyigora, Zwenigora, Зачароване місце