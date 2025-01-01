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Киноафиша Фильмы Звенигора

Звенигора

Zvenigora 18+
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О фильме

Фильм состоит из 12 эпизодов, в каждом из которых рассказывается один из ключевых моментов украинской истории, начиная со времён варягов до гражданской войны и Октябрьской революции: борьба украинского крестьянства с польской шляхтой, воспоминания о варягах и скифах, гайдамацкая вольница, Первая мировая война, Октябрьская революция, петлюровская контрреволюция, белоукраинская эмиграция... Все эпизоды представлены в виде сюрреалистического сна и объединены фигурой символического Старика.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 13 апреля 1928
Дата выхода
13 апреля 1928 СССР
Производство Vseukrainske Foto Kino Upravlinnia (VUFKU), Odeska Kinofabryka
Другие названия
Zvenigora, Звенигора, A Montanha do Tesouro, Den forheksede skog, Der verzauberte Ort, La montagna incantata, Swenigora, The Enchanted Place, Zacharovane mistse, Zvenyhora, Zvenyigora, Zwenigora, Зачароване місце
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Николай Надемский
Семен Свашенко
Лесь Подорожный
Георгий Астафьев
И.Селюк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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