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Два-Бульди-два
Два-Бульди-два
Dva-Buldi-dva
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
История о цирковых артистах, действие которой происходит в период гражданской войны в России.
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Страна
СССР
Продолжительность
55 минут
Год выпуска
1929
Премьера в мире
1 января 1929
Дата выхода
11 ноября 1929
Россия
0+
1 января 1929
СССР
Производство
Mezhrabpomfilm
Другие названия
Dva-Buldi-dva, Two-Buldi-Two, Два-бульди-два, Due-buldi-due, Wyłom, Zwei-Buldi-zwei, 二人のブルディ
Режиссер
Нина Агаджанова
Лев Кулешов
В ролях
Сергей Комаров
Владимир Кочетов
Анель Судакевич
Андрей Файт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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