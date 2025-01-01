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Киноафиша Фильмы Два-Бульди-два

Два-Бульди-два

Dva-Buldi-dva 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История о цирковых артистах, действие которой происходит в период гражданской войны в России.

Страна СССР
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1929
Премьера в мире 1 января 1929
Дата выхода
11 ноября 1929 Россия 0+
1 января 1929 СССР
Производство Mezhrabpomfilm
Другие названия
Dva-Buldi-dva, Two-Buldi-Two, Два-бульди-два, Due-buldi-due, Wyłom, Zwei-Buldi-zwei, 二人のブルディ
Режиссер
Нина Агаджанова
Лев Кулешов
В ролях
Сергей Комаров
Владимир Кочетов
Анель Судакевич
Андрей Файт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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