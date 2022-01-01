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Земля и люди
Киноафиша Фильмы Земля и люди
Zemlya i lyudi

Земля и люди, 1956

1956
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1956
Режиссер
Станислав Ростоцкий
В ролях
Ия Арепина
Григорий Белов
Петр Чернов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Земля и люди 1 постер
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