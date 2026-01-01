Кинокартина о классике украинской литературы Иване Франко. У него была действительно сложная судьба. Еще будучи ребенком, он ощущал на себе и видел вокруг царящую несправедливость. Со временем протест бытующим порядкам перерос в приверженность демократическим идеалам. Из-за них его неоднократно лишали свободы, однако он не отступал, а продолжал бороться по средствам слова и подпольной деятельности. Его выдвигали на Нобелевскую премию в 1915 году, но Иван Франко умер, не успев получить эту награду.
|1 января 1956
|Украина