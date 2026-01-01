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Постер фильма Иван Франко
7.4
Киноафиша Фильмы Иван Франко
7.4

Иван Франко

, 1956
Ivan Franko
СССР / драма / 18+
Постер фильма Иван Франко
7.4

О фильме

Кинокартина о классике украинской литературы Иване Франко. У него была действительно сложная судьба. Еще будучи ребенком, он ощущал на себе и видел вокруг царящую несправедливость. Со временем протест бытующим порядкам перерос в приверженность демократическим идеалам. Из-за них его неоднократно лишали свободы, однако он не отступал, а продолжал бороться по средствам слова и подпольной деятельности. Его выдвигали на Нобелевскую премию в 1915 году, но Иван Франко умер, не успев получить эту награду.

В ролях

Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
Ivan Franko
Ярослав Геляс
Mikhailo Pavlik
Владимир Балашов
Henryk
Ирина Скобцева
Ирина Скобцева
Ludwiga Szankiewicz
Лилия Гриценко
Olga Frankova
Бабенко, Георгий Гаврилович
Hlaholinsky, publisher
Леонид Пархоменко
Fr. Mikhailo Grinchuk
Елена Лицканович
Anna Pavlik
Lev Snezhnitsky
Mikola Vitalevich Lysenko, composer
Vladimir Matveyev
Mikhail Staritsky
Режиссер Тимофей Левчук
Сценарист Смелянский, Леонид Иванович
Композитор Колесса, Николай Филаретович, Борис Николаевич Лятошинский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1956
Премьера в мире 1 января 1956
Дата выхода
1 января 1956 Украина
Другие названия
Ivan Franko, Iwan Franko, Иван Франко, Іван Франко

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Отзывы о фильме

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