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Постер фильма Тени забытых предков
Постер фильма Тени забытых предков
Постер фильма Тени забытых предков
Постер фильма Тени забытых предков
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.8
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4 постера
Киноафиша Фильмы Тени забытых предков

Тени забытых предков

Tini zabutykh predkiv 18+
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Причины посмотреть

Факты

О фильме

В отдаленном украинском селе много лет враждуют между собой два местных рода, Палийчуки и Гатинюки, и в своей вражде они не стесняются ни подлости, ни коварства. Но однажды влюбляются друг в друга Иван и Маричка из враждующих родов. Счастье любовников коротко: Ивану приходится уехать, а Маричка падает в реку и тонет. Вернувшегося героя женят на красивой Палагне, но семейного счастья не выходит: он не может забыть возлюбленную. Страдая от равнодушия мужа, Палагна влюбляет в себя деревенского колдуна Юру, и тот решает избавиться от соперника…

  • Фильм является экранизацией повести Михаила Коцюбинского, снятой к его столетию. Изначально фильм должен был сниматься в стиле соцреализма, но прикрепленный к картине режиссер Сергей Параджанов, будущий классик, находившийся тогда на этапе формирования стиля под впечатлением фильма Тарковского «Иваново детство», решил сосредоточиться на поэтической и сновидческой трактовке истории. 
  • Фильм снимался в селе гуцулов, особого украинского этноса, которому принадлежал и автор. Чтобы вжиться в роли, актеры жили в местных хатах, отказавшись от гостиницы. Для воссоздания деталей быта местных жителей на площадку были привлечены настоящие гуцулы, в том числе плакальщицы и колдуны.

По одноименной повести Михаила Коцюбинского. Десятки лет враждуют два древних гуцульских рода. Но среди озлобленности и мести зарождается чистая, светлая любовь молодых ветвей этих родов - Ивана и Марички. Но Иван ушел на заработки, а Маричка погибла в речной пучине. Как ни пытался Иван забыть любимую, ничего не вышло. Не помогла и женитьба на красивой Пелагее. И лишь в предсмертном бреду Иван вновь обрел свое счастье, коснувшись протянутых к нему рук своей любимой.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 4 сентября 1965
Дата выхода
20 июня 2024 Греция
18 октября 1965 СССР
29 мая 2025 Украина
23 марта 1966 Франция TP
Сборы в мире $1 088
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Tini zabutykh predkiv, Shadows of Forgotten Ancestors, Les chevaux de feu, Les ombres des ancêtres oubliés, Senke zaboravljenih predaka, Тіні забутих предків, Cienie zapomnianych przodków, De blodröda hästarna, De gångna generationernas skugga, De vuurpaarden, Elfelejtett ősök árnyai, Feuerpferde, Fiery Horses, Fortidens skygger, Hi no Uma, Ildens heste, In the Shadow of the Past, La sombra de los antepasados olvidados, La sombra de nuestros antepasados olvidados, Le ombre degli avi dimenticati, Les Ombres des Ancetres Oubliés, Los caballos de fuego, Los corceles de fuego, Menneitten sukupolvien varjot, Os Cavalos de Fogo, Saihehai niakan faramoshishda, Schaduwen van vergeten voorouders, Schatten vergessener Ahnen, Shadows of Our Ancestors, Shadows of Our Forgotten Ancestors, Sjene zaboravljenih predaka, Skygger af glemte forfædre, Sombras del pasado, Sombras dos Ancestrais Esquecidos, Stis skies ton xehasmenon progonon, Teni zabytykh predkov, The Horses of Fire, Umbrele strămoșilor uitați, Unustatud esivanemate varjud, Vlammende paarden, Wild Horses of Fire, Στις σκιές των ξεχασμένων προγόνων, Сенките на забравените прадеди, Тени забытых предков, 잊혀진 선조들의 그림자, 忘れられた祖先の影, 火の馬, 被遗忘的祖先的阴影, 被遺忘祖先的影子
Режиссер
Сергей Параджанов
В ролях
Иван Миколайчук
Лариса Кадочникова
Татьяна Бестаева
Спартак Багашвили
Николай Гринько
Николай Гринько
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1247 В жанре «драма»  570 В фильмах СССР  174
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Тени забытых предков

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