В отдаленном украинском селе много лет враждуют между собой два местных рода, Палийчуки и Гатинюки, и в своей вражде они не стесняются ни подлости, ни коварства. Но однажды влюбляются друг в друга Иван и Маричка из враждующих родов. Счастье любовников коротко: Ивану приходится уехать, а Маричка падает в реку и тонет. Вернувшегося героя женят на красивой Палагне, но семейного счастья не выходит: он не может забыть возлюбленную. Страдая от равнодушия мужа, Палагна влюбляет в себя деревенского колдуна Юру, и тот решает избавиться от соперника…
По одноименной повести Михаила Коцюбинского. Десятки лет враждуют два древних гуцульских рода. Но среди озлобленности и мести зарождается чистая, светлая любовь молодых ветвей этих родов - Ивана и Марички. Но Иван ушел на заработки, а Маричка погибла в речной пучине. Как ни пытался Иван забыть любимую, ничего не вышло. Не помогла и женитьба на красивой Пелагее. И лишь в предсмертном бреду Иван вновь обрел свое счастье, коснувшись протянутых к нему рук своей любимой.
|20 июня 2024
|Греция
|18 октября 1965
|СССР
|29 мая 2025
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|23 марта 1966
|Франция
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