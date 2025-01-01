В отдаленном украинском селе много лет враждуют между собой два местных рода, Палийчуки и Гатинюки, и в своей вражде они не стесняются ни подлости, ни коварства. Но однажды влюбляются друг в друга Иван и Маричка из враждующих родов. Счастье любовников коротко: Ивану приходится уехать, а Маричка падает в реку и тонет. Вернувшегося героя женят на красивой Палагне, но семейного счастья не выходит: он не может забыть возлюбленную. Страдая от равнодушия мужа, Палагна влюбляет в себя деревенского колдуна Юру, и тот решает избавиться от соперника…