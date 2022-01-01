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Мичурин
Мичурин, 1948: актеры и роли
Мичурин
1948 / СССР
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Мичурин, 1948: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Григорий Белов
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Александра Васильева
Aleksandra Vasileva
Федор Григорьев
Михаил Жаров
Владимир Исаев
Vladimir Isayev
Владимир Соловьев
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