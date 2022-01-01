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Мичурин
Киноафиша Фильмы Мичурин Мичурин, 1948: актеры и роли
Мичурин 1948 / СССР
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Мичурин, 1948: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Григорий Белов Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Александра Васильева Aleksandra Vasileva Федор Григорьев Михаил Жаров Михаил Жаров Владимир Исаев Vladimir Isayev Владимир Соловьев Виктор Хохряков
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