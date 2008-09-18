Прототипом главного героя фильма-оперы послужил реально существовавший человек по имени Артур Стейс. Ветеран Первой мировой войны, мелкий жулик и бывший алкоголик, он обошел все бары и бордели в Сиднее, прежде чем однажды в церковной столовой на него не снизошло внезапное озарение, подарившее ему новую цель в жизни. Следующие сорок лет Стейс без устали выписывал мелом на улицах Сиднея одно и то же послание, состоявшее из единственного слова: "Вечность". За многие годы, прошедшие с того дня, который изменил его жизнь, он оставил свое послание более пятисот тысяч раз. Когда с момента смерти Стейса прошло тридцать лет, его деятельность приобрела широкий резонанс — во время празднования Миллениума в Сиднее, слово "Вечность" зажглось неоном на мосту Харбор — главной достопримечательности города.