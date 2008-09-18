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6.3
Киноафиша Фильмы Человек-вечность
6.3

Человек-вечность

, 2008
The Eternity Man
Австралия / драма / 18+
6.3

О фильме

Прототипом главного героя фильма-оперы послужил реально существовавший человек по имени Артур Стейс. Ветеран Первой мировой войны, мелкий жулик и бывший алкоголик, он обошел все бары и бордели в Сиднее, прежде чем однажды в церковной столовой на него не снизошло внезапное озарение, подарившее ему новую цель в жизни. Следующие сорок лет Стейс без устали выписывал мелом на улицах Сиднея одно и то же послание, состоявшее из единственного слова: "Вечность". За многие годы, прошедшие с того дня, который изменил его жизнь, он оставил свое послание более пятисот тысяч раз. Когда с момента смерти Стейса прошло тридцать лет, его деятельность приобрела широкий резонанс — во время празднования Миллениума в Сиднее, слово "Вечность" зажглось неоном на мосту Харбор — главной достопримечательности города.

В ролях

Грант Дойл
Arthur Stace
Криста Хьюз
Myrtle Stace
Лара Малкеи
Prostitute 1
Люси Мондер
Prostitute 2
Катрина Реталлик
Prostitute 3
Наоми Джонс
Prostitute 4
Стюарт Нильсон-Кемп
Preacher
Джо Мэннинг
Shark 1
Дэниэл Скотт
Shark 3
Йен Гардинер
Райан Джонсон
Райан Джонсон
Джон Гибсон
Режиссер Джульен Темпл
Сценарист Дороти Портер, Джульен Темпл
Композитор Джонатан Миллс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 3 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 сентября 2008
Дата выхода
18 сентября 2008 Австралия
Производство Goalpost Pictures, Australian Broadcasting Corporation (ABC), Australian Film Finance Corporation (AFFC)
Другие названия
The Eternity Man, El hombre eternidad, O anthropos tis aioniotitas

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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