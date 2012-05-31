Хорошие вибрации, 2012

Белфаст, 70-е годы. Терри Хули — меломан и ожесточенный бунтарь. Он спокойно живет в родном городе, пока он не захлебывается от конфликта в Северной Ирландии. Пока все как один друзья Терри берутся за оружие, он открывает музыкальную лавку Good Vibrations. И не где-нибудь, а в самом сердце конфликта, в самой горячей точке Европы.



Именно здесь он улавливает вибрации сопротивления, поступающие от молодой панк-тусовки. Более того, Терри становится лидером пестрой группы, призванной создать новую общину, альтернативный Ольстер, которая бы вернула к жизни измученный город.