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Хорошие вибрации
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Good Vibrations

Хорошие вибрации, 2012

2012 / Великобритания / Ирландия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Белфаст, 70-е годы. Терри Хули — меломан и ожесточенный бунтарь. Он спокойно живет в родном городе, пока он не захлебывается от конфликта в Северной Ирландии. Пока все как один друзья Терри берутся за оружие, он открывает музыкальную лавку Good Vibrations. И не где-нибудь, а в самом сердце конфликта, в самой горячей точке Европы. 

Именно здесь он улавливает вибрации сопротивления, поступающие от молодой панк-тусовки. Более того, Терри становится лидером пестрой группы, призванной создать новую общину, альтернативный Ольстер, которая бы вернула к жизни измученный город.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 31 мая 2012
Премьера в мире 31 мая 2012
Возраст 16+
Режиссер
Лиза Баррос Д’Са
В ролях
Ричард Дормер
Ричард Дормер
Джоди Уиттакер
Джоди Уиттакер
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Дэвид Уилмот
Дэвид Уилмот
Дилан Морган
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хорошие вибрации 2 постера
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