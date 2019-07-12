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Ночь на земле Ночь на земле
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Night on Earth Ночь на земле 1991 / США
8.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Ночь на земле»

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pronkinaleksandr.sam 12 июля 2019, 18:05
Утренний блюз таксиста из Хельсинки

"Ночь на земле" стала одним из первых фильмов Дж. Джармуша, который произвел совершенно неизгладимое впечатление в свое время, надолго приковав внимание к творчеству независимого режиссера.

Посмотрев впоследствии всю фильмографию Джармуша, понимаешь, что эти пять историй, разделенных культурой, менталитетом персонажей (таких живых и понятных), мировым океаном, наконец, имеют нечто общее, что осознается на подсознательном уровне и чем пронизано большинство фильмов автора – «Таинственный поезд», «Вне закона», «Отпуск без конца». Это то самое ощущение отчужденности, взгляд извне на происходящее, будто герой (и ты вместе с ним) не является частью системы.

Пожалуй, в ночном путешествии по Земле, через сумеречный Лос-Анджелес, вечерний Нью-Йорк, ночные Париж и Рим, прямиком в хмурое, ледяное и похмельное утро города Хельсинки можно прочувствовать этот потусторонний взгляд наиболее уловимо и осязаемо – какой бы ни была ночь на Земле, где бы ты ни был, с ужасающей неотвратимостью наступает утро, оставляющее тебя одного на пороге собственного дома. Оттого так близки рассказанные истории, что всем нам после тяжелого рабочего дня или долгой, бессонной ночи доводилось ехать сквозь спящий город к себе домой, и невозможно хоть на минуту не почувствовать собственную «потусторонность», замкнутость происходящего за окнами такси: порой хочется растянуть это ощущение чуть дольше.

Случайные разговоры с незнакомыми людьми, когда вдруг возникает желание сказать что-то личное, чего не говоришь порой даже друзьям, интуитивное чувство, что тебя слышат и могут понять, - и за каждым таким разговором может скрываться большая или маленькая драма. Как и всегда у Джармуша, потрясающий кастинг актеров, медитативность происходящего на экране, игра на грани трагикомедии и социальной драмы, а также вдохновляющий визуальный подход и внимание к мелочам. Абсолютно целостное произведение киноискусства. Всё это определенно стоит потраченного времени, и субъективная оценка 10/10.

​​​​​​​Приятного просмотра.
12 июля 2019, 18:05 Ответить
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