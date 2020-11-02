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Беатрис Даль
Беатрис Даль
Béatrice Dalle
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Беатрис Даль
Béatrice Dalle
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Дата рождения
19 декабря 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Беатрис Даль
Родилась 19 декабря 1964 года. Брест, Бретань, Франция.
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Фильмография Беатрис Даль
Вечный свет
драма
2019, Франция
5.0
Счастливый принц
драма, исторический
2018, Германия / Бельгия / Италия / Великобритания
6.0
Мертвенно-бледный
ужасы, фэнтези
2011, Франция
5.0
Очищение
мюзикл, драма
2004, Канада / Франция / Великобритания
6.0
Время волков
драма
2002, Франция / Австрия / Германия
5.0
Ночь на земле
драма, комедия
1991, США
7.0
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2 ноября 2020 15:20
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