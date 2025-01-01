Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Ночь на земле Ночь на земле, 1991: актеры и роли

Ночь на земле, 1991: актеры и роли

Билеты
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Джармуш Джим Джармуш Jim Jarmusch
В ролях
Исаак Де Банколе Исаак Де Банколе Isaach de Bankolé Беатрис Даль Беатрис Даль Béatrice Dalle Армин Мюллер-Шталь Армин Мюллер-Шталь Armin Mueller-Stahl Джанкарло Эспозито Джанкарло Эспозито Giancarlo Esposito Рози Перес Рози Перес Rosie Perez Роберто Бениньи Роберто Бениньи Roberto Benigni Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Джина Роулендс Джина Роулендс Gena Rowlands
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Почему героиню «Ликвидации» звали именно Норой? «Это из Ибсена», — намекнула она
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше