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Город грехов
Город грехов, 2005: актеры и роли
Sin City
Город грехов
2005 / США
Трейлер
7.8
Оцените
70
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Город грехов, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Миллер
Frank Miller
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Джессика Альба
Jessica Alba
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Мария Белло
Maria Bello
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Карла Гуджино
Carla Gugino
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Майкл Мэдсен
Michael Madsen
Джейми Кинг
Jaime King
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Клайв Оуэн
Clive Owen
Микки Рурк
Mickey Rourke
Марли Шелтон
Marley Shelton
Девон Аоки
Devon Aoki
Джейсон Дуглас
Рик Гомес
Rick Gomez
Ник Стал
Nick Stahl
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
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