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Город грехов Город грехов
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Sin City Город грехов 2005 / США
7.8 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Город грехов»

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Наша рецензия

«Город грехов» – произведение неожиданное, притом неожиданное сразу во многих отношениях: и жанровыми пропорциями, и черно-белой гаммой с вкраплениями цветной реальности, и стиранием граней между потусторонним и посюсторонним. Однако тем беспроигрышнее был выбор Miramax, взлелеявшей под своим крылом киноэкранизацию комиксов Фрэнка Миллера, бережно и изящно осуществленную Робертом Родригесом. Sin City (Город грехов) – это место, где «кровь льется галлонами», а «путь к истине лежит через…

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rose 2 апреля 2015, 12:51
героев в фильме несколько: в целом, их три штуки. Мне фильм надоел где-то после окочания второго сюжета. Но я вообще не любитель комиксов, хотя есть неплохие постановки и в этом жанре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
Полностью поддерживаю Тень- именно это я и хотела сказать. Сначала прикольно, но после окончания сюжета с Рурком хочется, чтобы кино поскорей закончилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SUBZERO 2 апреля 2015, 12:51
КИНО- SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scarface 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (darthkim, 17/04/2005 - 09:10:58):Узнал тутчто Амфора Город Грехов выпустит.

Причем в авторском переводе Goblina.

http://oper.ru/gallery/view.php?t=1048751331
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scarface 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/05/2005 - 20:03:56):Интересно, Микки Рурк в гриме был ?

Или в гриме или после неудачной пластической операции



Lf. он за последние годы очень измениля - вот что жизнь с людьми делает, а еще наркотики✊

Неверится, что это человек сыграл главную роль в фильме "Девять с половиной недель"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scarface 2 апреля 2015, 12:51
В фильме то, конечно, он в гриме!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
я 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм приметный и необычный - стоит посмотреть, если хоть примерно представляешь, что увидишь... не часто встречается такое количество, а главное, такие "сцены насилия"... Правда непонятно зачем снимать продолжения - все таки повторенная шутка уже не так веселит, а в необычности фильма, как мне кажется, и есть весь его прикол.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Конрад 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм.Весь фильм сплошной прикол.Не увлекаюсь комиксами,но пошёл на "режисёра" , и не ошибся.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Понятно, что будут сиквелы и приквелы, но зачем? Т.е. понятно зачем, но будет ли это так же прикалывать? Думаю, что вряд ли...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
супер фильм просто! это лучшее, что я видел с момента Матрицы-3
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ХХХ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (El, 04/06/2005 - 22:20:40):Мне фильм очень понравился, но второй раз я бы на него не пошел.



А я вот четыре раза смотрел. Ради мочилова. Испльзую как пособие. Наверно скоро стану маньяком.



Картиночка у тебя душевная. Что за зверюшка? Хочу такую завести дома.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей Й 2 апреля 2015, 12:51
Какая чушь!

Что вам всем понравилось в этом фильме???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вдохновенно и ни кем до сей поры не превзойдено!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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