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«Город грехов» – произведение неожиданное, притом неожиданное сразу во многих отношениях: и жанровыми пропорциями, и черно-белой гаммой с вкраплениями цветной реальности, и стиранием граней между потусторонним и посюсторонним. Однако тем беспроигрышнее был выбор Miramax, взлелеявшей под своим крылом киноэкранизацию комиксов Фрэнка Миллера, бережно и изящно осуществленную Робертом Родригесом. Sin City (Город грехов) – это место, где «кровь льется галлонами», а «путь к истине лежит через…