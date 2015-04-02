«Город грехов» – произведение неожиданное, притом неожиданное сразу во многих отношениях: и жанровыми пропорциями, и черно-белой гаммой с вкраплениями цветной реальности, и стиранием граней между потусторонним и посюсторонним. Однако тем беспроигрышнее был выбор Miramax, взлелеявшей под своим крылом киноэкранизацию комиксов Фрэнка Миллера, бережно и изящно осуществленную Робертом Родригесом. Sin City (Город грехов) – это место, где «кровь льется галлонами», а «путь к истине лежит через…
Причем в авторском переводе Goblina.
http://oper.ru/gallery/view.php?t=1048751331
Или в гриме или после неудачной пластической операции
Lf. он за последние годы очень измениля - вот что жизнь с людьми делает, а еще наркотики✊
Неверится, что это человек сыграл главную роль в фильме "Девять с половиной недель"
А я вот четыре раза смотрел. Ради мочилова. Испльзую как пособие. Наверно скоро стану маньяком.
Картиночка у тебя душевная. Что за зверюшка? Хочу такую завести дома.
Что вам всем понравилось в этом фильме???
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