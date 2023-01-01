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10 000 лет до нашей эры 10 000 лет до нашей эры
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10 000 B.C. 10 000 лет до нашей эры 2008 / США
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69 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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