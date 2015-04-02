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10 000 лет до нашей эры 10 000 лет до нашей эры
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10 000 B.C. 10 000 лет до нашей эры 2008 / США
7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «10 000 лет до нашей эры»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Российские прокатчики в кои-то веки перевели название фильма буквально, удивив прогрессивное человечество героической верностью оригиналу. Так, впрочем, было не всегда. Когда до отечественных экранов дошел поставленный Аленом Шаба в 2004 году странный опус с еще более странным названием «RRRrrrr!!!», действие коего происходило, согласно первым же титрам, за 35 000 лет до нашей эры, русский перевод названия вводил в столбнячный ступор, переходящий в мересьевский штопор:…

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СЛОН_ик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 13/03/2008 - 19:10:10):, правда, встречал людей, которые искренне верили, будто люди и динозавры жили на Земле одновременно


А тут нечего верить, это археологически доказанный факт


См. фотки следов из Палукси в книге "Запретная археология"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
СЛОН_ик 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 14/03/2008 - 22:07:45):завязывайте-ка вы лучше с псевдонаучным чтивом

Если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов - так, что ли?



Мне без разницы, в какой книге я читаю обоснованное утверждение "2х2=4"

А вот теория флогистона в научных трудах говорит только о косности мышления, но не о стройности теории

Надо на основании фактов строить теории, а не подгонять факты под размышления
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Liarry 2 апреля 2015, 12:51
Такое отстоя мне уже давно не попадалось! Зря потраченное время.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел. Тем, кому фильм не понравился, пора померять температурку. Это же Роланд, мать его, Эммерих - супернемец с детства заболевший Голливудом и с самого начала с киношколы славший весь европейский арт-маразм по адресу...гм... ну вы сами знаете куда. И сделал он и на этот раз кино в своем духе. Красивая пецыфектовая сказка, которую приятно и интересно смотреть.



p.s. И да... не опошляйте красивый аттракцион сравнениями с гибсоновским пафосным би-муви, который пытается казаться арт-фигней, но даже и ей не является оставаясь индейцевой второй Рембой.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Soultear, 01/04/2008 - 10:19:31):Почему все продолжают сравнивать эти два абсолютно разнопластовых фильма. "10.000 лет" - это атракцион, хороший атракцион, и все.



Да и Апокалипто аттракцион - точнее аттракциончик категории Б снятый а-ля передача Дискавери и с непонятными "псевдоинтеллектуальными" понтами а-ля сериал "Ранетки". Только Ранетки весело а Гибсон - скучно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
А фильм Эммериха - это аттракцион крутой и весь негатив вываленный на него незаслуженно вызван то ли неадекватными ожиданиями, то ли просто соответствует можной нынче тенденции тупо опускать в инете классные фильмы и боготворить феерическую чухню вроде апокалипты или 12.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swoop, 02/04/2008 - 21:59:46):Удивляюсь людям, ставящим "Апокалипсис" и "12" рядом, да ещё сравнивающих их с "10 лет до нашей эры".



Апокалипсис и 12 рядом проходят по категории "претенциозная чухня". "Апокалипсис" и "10000" до н.э. проходят по одной категории как киноаттракционы (аполкалипта только фиговый аттракцион с претензиями, - потому и претенциозная чухня). А написано все было потому что я в непонятках чего это любители претенциозной чухни накинулись на качественный киноаттракцион.



p.s. С "300" у "10000 до н.э", кстати, тоже не особо много общего. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 03/04/2008 - 18:34:30):а обыкновенная лампочка Ильича



На задницу смайл похож. ✊



Цитата (Comon, 03/04/2008 - 18:34:30): хотя вот в случае с Дартом это не подействует - у него мыслительный процесс гормоны регулируют.

Я бы попросил бы! ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Dreben, 04/04/2008 - 17:10:23):В результате, мы с женушкой так и не поняли, чем или кем так увлекся Верхувен, что фильм получился "никаким".



Отсыпьте!✊ При чем тут Верхувен?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swoop, 05/04/2008 - 00:30:16):Стилистически "Апокалипсис" - боевик



Да.



Цитата (Swoop, 05/04/2008 - 00:30:16):а "300" и "10000 BC" - кинокомиксы.



Второе - скорее нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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