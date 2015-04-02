Наша рецензия

Российские прокатчики в кои-то веки перевели название фильма буквально, удивив прогрессивное человечество героической верностью оригиналу. Так, впрочем, было не всегда. Когда до отечественных экранов дошел поставленный Аленом Шаба в 2004 году странный опус с еще более странным названием «RRRrrrr!!!», действие коего происходило, согласно первым же титрам, за 35 000 лет до нашей эры, русский перевод названия вводил в столбнячный ступор, переходящий в мересьевский штопор:…