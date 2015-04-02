Российские прокатчики в кои-то веки перевели название фильма буквально, удивив прогрессивное человечество героической верностью оригиналу. Так, впрочем, было не всегда. Когда до отечественных экранов дошел поставленный Аленом Шаба в 2004 году странный опус с еще более странным названием «RRRrrrr!!!», действие коего происходило, согласно первым же титрам, за 35 000 лет до нашей эры, русский перевод названия вводил в столбнячный ступор, переходящий в мересьевский штопор:…
А тут нечего верить, это археологически доказанный факт
См. фотки следов из Палукси в книге "Запретная археология"
Если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов - так, что ли?
Мне без разницы, в какой книге я читаю обоснованное утверждение "2х2=4"
А вот теория флогистона в научных трудах говорит только о косности мышления, но не о стройности теории
Надо на основании фактов строить теории, а не подгонять факты под размышления
p.s. И да... не опошляйте красивый аттракцион сравнениями с гибсоновским пафосным би-муви, который пытается казаться арт-фигней, но даже и ей не является оставаясь индейцевой второй Рембой.✊
Да и Апокалипто аттракцион - точнее аттракциончик категории Б снятый а-ля передача Дискавери и с непонятными "псевдоинтеллектуальными" понтами а-ля сериал "Ранетки". Только Ранетки весело а Гибсон - скучно. ✊
Апокалипсис и 12 рядом проходят по категории "претенциозная чухня". "Апокалипсис" и "10000" до н.э. проходят по одной категории как киноаттракционы (аполкалипта только фиговый аттракцион с претензиями, - потому и претенциозная чухня). А написано все было потому что я в непонятках чего это любители претенциозной чухни накинулись на качественный киноаттракцион.
p.s. С "300" у "10000 до н.э", кстати, тоже не особо много общего. ✊
На задницу смайл похож. ✊
Цитата (Comon, 03/04/2008 - 18:34:30): хотя вот в случае с Дартом это не подействует - у него мыслительный процесс гормоны регулируют.
Я бы попросил бы! ✊
Отсыпьте!✊ При чем тут Верхувен?✊
Да.
Цитата (Swoop, 05/04/2008 - 00:30:16):а "300" и "10000 BC" - кинокомиксы.
Второе - скорее нет.
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