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10 000 лет до нашей эры
10 000 лет до нашей эры, 2008: актеры и роли
10 000 B.C.
10 000 лет до нашей эры
2008 / США
Трейлер
7.3
Оцените
59
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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10 000 лет до нашей эры, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
В ролях
Камилла Бель
Camilla Belle
Клифф Кертис
Cliff Curtis
Стивен Стрэйт
Steven Strait
Омар Шариф
Omar Sharif
Тим Барлоу
Tim Barlow
Рис Ритчи
Марко Хан
Мо Зинал
Mo Zinal
Джоэл Вирджел
Сури ван Сорнсен
Натаниэль Бэринг
Джо Вас
Мона Хаммонд
Джоэл Фрай
Joel Fry
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