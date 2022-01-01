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10 000 лет до нашей эры 10 000 лет до нашей эры
Киноафиша Фильмы 10 000 лет до нашей эры 10 000 лет до нашей эры, 2008: актеры и роли
10 000 B.C. 10 000 лет до нашей эры 2008 / США
7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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10 000 лет до нашей эры, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роланд Эммерих Роланд Эммерих Roland Emmerich
В ролях
Камилла Бель Камилла Бель Camilla Belle Клифф Кертис Клифф Кертис Cliff Curtis Стивен Стрэйт Стивен Стрэйт Steven Strait Омар Шариф Омар Шариф Omar Sharif Тим Барлоу Tim Barlow Рис Ритчи Марко Хан Мо Зинал Mo Zinal Джоэл Вирджел Сури ван Сорнсен Натаниэль Бэринг Джо Вас Мона Хаммонд Джоэл Фрай Джоэл Фрай Joel Fry
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