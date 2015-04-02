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Никто не знает про секс 2: NO SEX
Отзывы о фильме «Никто не знает про секс 2: NO SEX»
Никто не знает про секс 2: NO SEX
2008 / Россия
2.8
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 1.6
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Лилек
2 апреля 2015, 12:51
Ефремов не дал согласие в съемках, так как занят в другом проекте.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
ОТЗЫВ: 1 БАЛЛ(говно полное)✊
Начнем с того,что присутствуют неточности в описании фильма,-например героев Ефремова и Яковлевой в фильме ваабще нет ✊ .Может и режиссер другой тоже....
Сюжет и постановка сцен-ниже плинтуса. Сцены затянуты, монологи читаются(уже знаешь,что сейчас кто скажет).
Единственное,что хоть как-то улыбает - это тупейшие приколы с чуваками-лузерами✊ (то,что происходит вне "ШОУ").
Отдельное слово о Собчак.Это вообще...хочется убить об стену...дело не в ее игре,а манере вести диалог,-по типу как в ДОМЕ-2.Противно смотреть...
Актеров мало...а пространства съемочной площадки много.Впечатления -очень бюджетного фильма!!!В принципе,как у нас частенько получается,-к самим актерам претензий нет.
Смотрел утром, в зале - аншлаг. 5 школьников старших классов.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Georgii
2 апреля 2015, 12:51
....еще забыл написать.
Для тех,кому важно свое время: суть картины задается первыми 15минутами, т.е. дальше смешнее НЕ будет.-ориентируйтесь на это.
И еще допишу,блин, о роли Собчак.Как я понимаю юмором считается то,что либо преувеличивается, либо на что тонко намекается (как раз случай из первой части,где играла Аврора(причем у нее это отлично получилось).Так вот сдесь нету ни первого,ни второго и перед нами предстает Ксюша чисто как из передачи дом-2.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Начнем с того,что присутствуют неточности в описании фильма,-например героев Ефремова и Яковлевой в фильме ваабще нет ✊ .Может и режиссер другой тоже....
Сюжет и постановка сцен-ниже плинтуса. Сцены затянуты, монологи читаются(уже знаешь,что сейчас кто скажет).
Единственное,что хоть как-то улыбает - это тупейшие приколы с чуваками-лузерами✊ (то,что происходит вне "ШОУ").
Отдельное слово о Собчак.Это вообще...хочется убить об стену...дело не в ее игре,а манере вести диалог,-по типу как в ДОМЕ-2.Противно смотреть...
Актеров мало...а пространства съемочной площадки много.Впечатления -очень бюджетного фильма!!!В принципе,как у нас частенько получается,-к самим актерам претензий нет.
Смотрел утром, в зале - аншлаг. 5 школьников старших классов.
Для тех,кому важно свое время: суть картины задается первыми 15минутами, т.е. дальше смешнее НЕ будет.-ориентируйтесь на это.
И еще допишу,блин, о роли Собчак.Как я понимаю юмором считается то,что либо преувеличивается, либо на что тонко намекается (как раз случай из первой части,где играла Аврора(причем у нее это отлично получилось).Так вот сдесь нету ни первого,ни второго и перед нами предстает Ксюша чисто как из передачи дом-2.
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