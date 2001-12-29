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Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
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Анатолий Кубацкий
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Дата рождения
1 ноября 1908
Возраст
93 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
29 декабря 2001
Карьера
Актер
Биография Анатолия Кубацкого
Родился 1 ноября 1908 года. Москва, Россия.
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Фильмография Анатолия Кубацкого
Профессия — киноактер
документальный
1979, СССР
9.0
Конек-Горбунок
анимация, фэнтези
1975, СССР
7.0
Как верблюжонок и ослик в школу ходили
анимация, короткометражный
1975, СССР
6.0
Похождения Чичикова: Ноздрев
анимация
1974, СССР
6.0
Куда летишь, Витар?
детский, приключения
1972, СССР
5.0
По щучьему велению
детский
1970, СССР
6.0
Варвара-краса, длинная коса
детский, сказка
1969, СССР
8.0
Пластилиновый ёжик
анимация
1969, СССР
6.0
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