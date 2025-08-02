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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1963

Рейтинг фильмов 1963 года

Я шагаю по Москве 8.1
1 Я шагаю по Москве
мелодрама, комедия 1963, СССР
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Я купил папу 8.1
2 Я купил папу
комедия, семейный 1963, СССР
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Живые и мертвые 7.9
3 Живые и мертвые
драма, военный 1963, СССР
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Порожний рейс 7.9
4 Порожний рейс
драма 1963, СССР
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Три плюс два 7.9
5 Три плюс два
комедия 1963, СССР
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Вступление 7.8
6 Вступление
драма, семейный 1963, СССР
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Молчание 7.7
7 Молчание
драма 1963, Швеция
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Королевство Кривых Зеркал 7.7
8 Королевство Кривых Зеркал
сказка, семейный 1963, СССР
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Восемь с половиной 7.7
9 Восемь с половиной
драма 1963, Италия / Франция
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У твоего порога 7.5
10 У твоего порога
драма, военный 1963, СССР
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