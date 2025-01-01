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Красное и черное

Krasnoe i chernoe 18+
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О фильме

«Красное и черное» — советский многосерийный проект из числа костюмных драм на основе литературной классики. В СССР этот жанр чтили, поэтому к первоисточнику — книге Стендаля — отнеслись с большим уважением. По сюжету «Красное и черное» перед зрителями разворачивается драматичная история молодого человека, желающего выбиться в люди.

Телефильм начинается в небольшом французском провинциальном городке первой половины XIX века. Мэр этого населенного пункта приглашает в качестве педагога для детишек юного студента Сореля, изучающего богословие. Он образован, хорош собой и харизматичен, эрудирован, неглуп и отличается эффектной внешностью. В результате на него обращает внимание супруга самого нанимателя. Это общение быстро оборачивается проблемами. 

В 1 серии «Красное и черное» шеф небольшого провинциального города, месье де Реналь, берет на работу отпрыска простого плотника. Тот должен стать хорошим педагогом для детей в этой богатой семье. Ведь он прекрасно образован и умен от природы. 

Во 2 серии красавец Сорель ночью заходит в опочивальню мадам де Реналь. Этот факт не остается секретом. Затем у сына женщины возникают проблемы со здоровьем: будучи религиозной дамой, она винит себя в грехе.

В 3 серии контакты Аманды на игральной карте попадаются на глаза аббату в довольно негативном свете. Жюльену надо как-то быстро отбиться и правдоподобно объяснить своему руководителю происхождение этого адреса. 

В 4 серии амбициозный Жюльен продолжает идти к успеху. Работоспособность и природные дарования выгодно выделяют его в глазах маркиза. В результате Сорелю доверяются все более и более ответственные дела.

В 5 серии «Красное и черное» рвущийся к вершине Жюльен Сорель и Матильда уже не могут контролировать себя. Отбросив гордость, они покоряются порыву природной страсти. Более того, девушка готова поведать родителю о своей связи.

  • Ряд сцен снимался непосредственно во Франции, в том числе в Париже и Безансоне.
  • Хотя к моменту съемок “Красного и черного” Николай Еременко-младший успел сняться почти в десятке картин, именно роль Сореля подарила ему путевку в большое кино.
  • Город Верьер, где происходит завязка действия, был выдуман Стендалем.
  • В фильме звучит музыка французских композиторов XVIII – начала XIX века и использованы живопись, гравюры и рисунки французских художников 1820-1830 годов.
  • Роман “Красное и черное” был основан на реальных событиях, о которых Стендаль узнал из криминальной хроники одной из французских газет. Само произведение не раз попадало под запрет в разных странах. В России издание романа было запрещено Николаем I.
  • Режиссер Сергей Герасимов ставил “Красное и черное” Стендаля еще во ВГИКе как свой дипломный спектакль. Главные роли в этой постановке сыграли Николай Еременко, Наталья Белохвостикова и Наталья Бондарчук. Спустя семь лет Герасимов пригласил их на роли в своем телефильме.
  • Фильм “Красное и черное” стал одной из шести картин Герасимова, в которых сыграл Еременко-младший.

Франция, XIX век. Жюльен Сорель (Николай Еременко-младший), честолюбивый молодой человек, становится гувернером в доме мэра маленького городка Верьер. Супруга мэра, госпожа де Реналь (Наталья Бондарчук), благочестивая и наивная женщина, влюбляется в красивого и образованного Жюльена. Господин де Реналь получает анонимное письмо, в котором говорится о связи его жены с гувернером, и Жюльен вынужден уехать из городка. Покровитель Жюльена рекомендует его на место секретаря богатого и влиятельного маркиза де Ла-Моль. Жюльен получает эту должность и переезжает в Париж. Дочь маркиза Матильда (Наталья Белохвостикова), избалованная и эгоистичная особа, раздосадованная равнодушием Жюльена, добивается его внимания. В конце концов неожиданно для самой себя Матильда влюбляется в Жюльена. Но маркизу приходит письмо от госпожи де Реналь, в котором она характеризует Жюльена как лицемера и карьериста. Ла-Моль отказывает своему секретарю от дома. Вне себя от ярости, Жюльен едет к госпоже де Реналь, купив по дороге пистолет… Смотрите экранизацию всемирно известного романа классика французской литературы Стендаля, снятую выдающимся мастером отечественного кинематографа Сергеем Герасимовым («Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Петр Первый»).

Страна СССР
Продолжительность 5 часов 25 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 23 июня 1976
Дата выхода
23 июня 1976 Россия 16+
7 июля 1976 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Krasnoe i chernoe, Красное и чёрное, Czerwone i czarne, Red and Black, Rot und Schwarz, Vörös és fekete
Режиссер
Сергей Герасимов
Сергей Герасимов
В ролях
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Михаил Глузский
Михаил Глузский
Леонид Марков
Леонид Марков
Вацлав Дворжецкий
Вадим Гусев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
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Красное и черное

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