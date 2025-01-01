«Красное и черное» — советский многосерийный проект из числа костюмных драм на основе литературной классики. В СССР этот жанр чтили, поэтому к первоисточнику — книге Стендаля — отнеслись с большим уважением. По сюжету «Красное и черное» перед зрителями разворачивается драматичная история молодого человека, желающего выбиться в люди.

Телефильм начинается в небольшом французском провинциальном городке первой половины XIX века. Мэр этого населенного пункта приглашает в качестве педагога для детишек юного студента Сореля, изучающего богословие. Он образован, хорош собой и харизматичен, эрудирован, неглуп и отличается эффектной внешностью. В результате на него обращает внимание супруга самого нанимателя. Это общение быстро оборачивается проблемами.

В 1 серии «Красное и черное» шеф небольшого провинциального города, месье де Реналь, берет на работу отпрыска простого плотника. Тот должен стать хорошим педагогом для детей в этой богатой семье. Ведь он прекрасно образован и умен от природы.

Во 2 серии красавец Сорель ночью заходит в опочивальню мадам де Реналь. Этот факт не остается секретом. Затем у сына женщины возникают проблемы со здоровьем: будучи религиозной дамой, она винит себя в грехе.

В 3 серии контакты Аманды на игральной карте попадаются на глаза аббату в довольно негативном свете. Жюльену надо как-то быстро отбиться и правдоподобно объяснить своему руководителю происхождение этого адреса.

В 4 серии амбициозный Жюльен продолжает идти к успеху. Работоспособность и природные дарования выгодно выделяют его в глазах маркиза. В результате Сорелю доверяются все более и более ответственные дела.

В 5 серии «Красное и черное» рвущийся к вершине Жюльен Сорель и Матильда уже не могут контролировать себя. Отбросив гордость, они покоряются порыву природной страсти. Более того, девушка готова поведать родителю о своей связи.