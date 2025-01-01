«Красное и черное» — советский многосерийный проект из числа костюмных драм на основе литературной классики. В СССР этот жанр чтили, поэтому к первоисточнику — книге Стендаля — отнеслись с большим уважением. По сюжету «Красное и черное» перед зрителями разворачивается драматичная история молодого человека, желающего выбиться в люди.
Телефильм начинается в небольшом французском провинциальном городке первой половины XIX века. Мэр этого населенного пункта приглашает в качестве педагога для детишек юного студента Сореля, изучающего богословие. Он образован, хорош собой и харизматичен, эрудирован, неглуп и отличается эффектной внешностью. В результате на него обращает внимание супруга самого нанимателя. Это общение быстро оборачивается проблемами.
В 1 серии «Красное и черное» шеф небольшого провинциального города, месье де Реналь, берет на работу отпрыска простого плотника. Тот должен стать хорошим педагогом для детей в этой богатой семье. Ведь он прекрасно образован и умен от природы.
Во 2 серии красавец Сорель ночью заходит в опочивальню мадам де Реналь. Этот факт не остается секретом. Затем у сына женщины возникают проблемы со здоровьем: будучи религиозной дамой, она винит себя в грехе.
В 3 серии контакты Аманды на игральной карте попадаются на глаза аббату в довольно негативном свете. Жюльену надо как-то быстро отбиться и правдоподобно объяснить своему руководителю происхождение этого адреса.
В 4 серии амбициозный Жюльен продолжает идти к успеху. Работоспособность и природные дарования выгодно выделяют его в глазах маркиза. В результате Сорелю доверяются все более и более ответственные дела.
В 5 серии «Красное и черное» рвущийся к вершине Жюльен Сорель и Матильда уже не могут контролировать себя. Отбросив гордость, они покоряются порыву природной страсти. Более того, девушка готова поведать родителю о своей связи.
Франция, XIX век. Жюльен Сорель (Николай Еременко-младший), честолюбивый молодой человек, становится гувернером в доме мэра маленького городка Верьер. Супруга мэра, госпожа де Реналь (Наталья Бондарчук), благочестивая и наивная женщина, влюбляется в красивого и образованного Жюльена. Господин де Реналь получает анонимное письмо, в котором говорится о связи его жены с гувернером, и Жюльен вынужден уехать из городка. Покровитель Жюльена рекомендует его на место секретаря богатого и влиятельного маркиза де Ла-Моль. Жюльен получает эту должность и переезжает в Париж. Дочь маркиза Матильда (Наталья Белохвостикова), избалованная и эгоистичная особа, раздосадованная равнодушием Жюльена, добивается его внимания. В конце концов неожиданно для самой себя Матильда влюбляется в Жюльена. Но маркизу приходит письмо от госпожи де Реналь, в котором она характеризует Жюльена как лицемера и карьериста. Ла-Моль отказывает своему секретарю от дома. Вне себя от ярости, Жюльен едет к госпоже де Реналь, купив по дороге пистолет… Смотрите экранизацию всемирно известного романа классика французской литературы Стендаля, снятую выдающимся мастером отечественного кинематографа Сергеем Герасимовым («Молодая гвардия», «Тихий Дон», «Петр Первый»).
|23 июня 1976
|Россия
|16+
|7 июля 1976
|США