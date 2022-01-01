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Солярис Солярис
Киноафиша Фильмы Солярис Солярис, 1972: актеры и роли
Солярис 1972 / СССР
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17 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Солярис, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский Андрей Тарковский Andrei Tarkovsky
В ролях
Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Донатас Банионис Донатас Банионис Юри Ярвет Владислав Дворжецкий Vladislav Dvorzhetsky Николай Гринько Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Сос Саркисян Ольга Барнет
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