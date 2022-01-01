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Солярис
Солярис, 1972: актеры и роли
Солярис
1972 / СССР
Трейлер
7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Солярис, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тарковский
Andrei Tarkovsky
В ролях
Наталья Бондарчук
Natalya Bondarchuk
Донатас Банионис
Юри Ярвет
Владислав Дворжецкий
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