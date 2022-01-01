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Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Natalya Bondarchuk
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Наталья Бондарчук
Natalya Bondarchuk
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Дата рождения
10 мая 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Наталья Бондарчук
Родилась 10 мая 1950 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Наталья Бондарчук
Тайна Снежной королевы
фэнтези, сказка
2016, Россия
3.0
Гоголь. Ближайший
биография, драма, исторический
2009, Россия
7.0
Пушкин. Последняя дуэль
драма, исторический, биография
2006, Россия
7.0
Лермонтов
драма, биография
1986, СССР
6.0
Юность Бэмби
фэнтези, семейный
1986, СССР
0.0
Юность Бемби
фэнтези, семейный
1986, СССР
5.0
Детство Бемби
семейный
1985, СССР
7.0
Живая радуга
детский, семейный
1982, СССР
6.0
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