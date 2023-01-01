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Гангстер Гангстер
Киноафиша Фильмы Гангстер Гангстер, 2007: актеры и роли
American Gangster Гангстер 2007 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Гангстер, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin RZA RZA RZA Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Джон Ортис Джон Ортис John Ortiz Джон Хоукс Джон Хоукс John Hawkes Чиветел Иджиофор Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Тед Ливайн Ted Levine Юл Васкес Юл Васкес Yul Vazquez Кэтлин Гарретт Kathleen Garrett Роджер Барт Джек Фиц Анджела Фрай Роберт С. Керк Джон Полито Jon Polito Норман Ридус Норман Ридус Norman Reedus Эрик Силвер Eric Silver Роджер Гюнвер Смит КаДи Стриклэнд Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
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