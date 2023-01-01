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Гангстер
Гангстер, 2007: актеры и роли
American Gangster
Гангстер
2007 / США
Трейлер
7.8
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 7.8
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Гангстер, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Дензел Вашингтон
Denzel Washington
Рассел Кроу
Russell Crowe
Джош Бролин
Josh Brolin
RZA
RZA
Карла Гуджино
Carla Gugino
Джон Ортис
John Ortiz
Джон Хоукс
John Hawkes
Чиветел Иджиофор
Идрис Эльба
Idris Elba
Тед Ливайн
Ted Levine
Юл Васкес
Yul Vazquez
Кэтлин Гарретт
Kathleen Garrett
Роджер Барт
Джек Фиц
Анджела Фрай
Роберт С. Керк
Джон Полито
Jon Polito
Норман Ридус
Norman Reedus
Эрик Силвер
Eric Silver
Роджер Гюнвер Смит
КаДи Стриклэнд
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
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