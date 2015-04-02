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Гангстер Гангстер
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American Gangster Гангстер 2007 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Гангстер»

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Наша рецензия

Уже в первых кадрах «Гангстера» названы две основные проблемы американского общества: во-первых, «главная беда Америки – в том, что она стала слишком большой»; во-вторых, «у Системы нет сердца, – нож некуда всадить». Примечательно, что обе фразы сказаны чернокожим боссом нью-йоркского криминалитета, который через несколько минут умрет от сердечного приступа. Огромный мир, втянутый в американскую орбиту, невозможно структурировать: здесь царит…

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андрейй 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел недавно честно признаться крайне скучный фильмец
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Stop 2 апреля 2015, 12:51
Фильмы про мафию, признаться, видел и лучше. Жаль, ожидал большего...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kochanoff 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (EDGARRUS, 14/12/2007 - 22:02:20):Согласен с Комоном.От таких Имен ждал сильного кина.





Я туда-же... В фильме порадовала передача духа времени и музыка, которой, правда, было совсем немного...

5.5 из 10 по-моему
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
virgator 2 апреля 2015, 12:51
фильм отличный

а вот зодиак по-моему как раз оттстой даром что Финчер снял
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тотошка 2 апреля 2015, 12:51
По моему фильм предназнаечен для домашнего просмотра.... Тихим зимним вечером, когда нечем занятся...

Не могу сказать, что понравился, но при этом и не могу сказать что не порнавился... Считаю что это достаточно плохим фактором, так как фильм должен оставлять сильное впечатление, хотя бы на пол часа после просмотра...



п.с. Прочитала тут про то что вырезали сцену с тем когда его встречают из тюрьмы...Даже расстроиалась, так как тогда впечатление было бы более сильным, а так немного незаконченно всё смотрится....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Т-Т 2 апреля 2015, 12:51
Лично я считаю, что выставлять наркодиллера хоть в каком то хорошем свете, тоже неправильно....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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