Уже в первых кадрах «Гангстера» названы две основные проблемы американского общества: во-первых, «главная беда Америки – в том, что она стала слишком большой»; во-вторых, «у Системы нет сердца, – нож некуда всадить». Примечательно, что обе фразы сказаны чернокожим боссом нью-йоркского криминалитета, который через несколько минут умрет от сердечного приступа. Огромный мир, втянутый в американскую орбиту, невозможно структурировать: здесь царит…
Я туда-же... В фильме порадовала передача духа времени и музыка, которой, правда, было совсем немного...
5.5 из 10 по-моему
а вот зодиак по-моему как раз оттстой даром что Финчер снял
Не могу сказать, что понравился, но при этом и не могу сказать что не порнавился... Считаю что это достаточно плохим фактором, так как фильм должен оставлять сильное впечатление, хотя бы на пол часа после просмотра...
п.с. Прочитала тут про то что вырезали сцену с тем когда его встречают из тюрьмы...Даже расстроиалась, так как тогда впечатление было бы более сильным, а так немного незаконченно всё смотрится....
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