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Песни, мафия, Неаполь
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Песни, мафия, Неаполь, 2013

2013 / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Пако – безработный пианист с консеваторским дипломом, застенчивый тихоня, который устраивается на работу – ни за что не угадаете – в полицию! По блату, по протекции, по звонку влиятельного человека, уже пристраившего в то же учреждение разных жирдяев и доходяг, никак не подходящих для роли «служить и защищать». Тем более в таком мафиозном городе, как Неаполь. Так бы и гнил негодный для полицейского дела Пако в кабинетной пыли, если бы не смелое предложение прозорливого комиссара: использовать музыкальный дар Пако для поимки самого опасного человека – неуловимого и невидимого босса каморры по кличке Фантазм. И вот горе-музыкант внедряется в группу, которой предстоит выступать на свадьбе отпрысков мафиози – с непредсказуемыми, но приятными последствиями...

Эта чудесная криминальная комедия использует проверенную веками схему о трусе, вынужденном вести себя как храбрец, своем среди чужих, Иване-дураке, способном обвести любого плута, – но получается как в первый раз: живо, легко, задорно. И очень музыкально: Неаполь ведь не только город преступных миллионеров и копов-недотеп, Неаполь – город любви и красивых мелодий, устоять перед которыми невозможно, по какую сторону закона ни находись.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 ноября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Антонио Манетти
Антонио Манетти
В ролях
Алессандро Роя
Джампаоло Морелли
Джампаоло Морелли
Серена Росси
Серена Росси
Паоло Сассанелли
Пеппе Сервилло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песни, мафия, Неаполь 1 постер
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