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Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз Marie-Josée Croze
Киноафиша Персоны Мари-Жозе Кроз

Мари-Жозе Кроз

Marie-Josée Croze

Дата рождения
23 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Мари-Жозе Кроз

Родилась 23 февраля 1970 года. Монреаль, Канада. 

Популярные фильмы

Джек Райан 8.0
Джек Райан (2018)
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка (2007)
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие (2005)

Фильмография Мари-Жозе Кроз

Дорогая, я уменьшаюсь 5.8
Дорогая, я уменьшаюсь L'homme qui rétrécit
приключения, фантастика 2025, Франция / Бельгия / США
Смотреть трейлер
Цена соблазна 5.1
Цена соблазна Un coup de dés
драма, триллер 2023, Франция
Смотреть трейлер
Мираж
Мираж
драма, криминал, триллер 2020, Франция
В ночь 7
В ночь
драма, фантастика, триллер 2020, США
Джек Райан 8
Джек Райан
драма, боевик 2018, США
Горячие мамочки 4.8
Горячие мамочки MILF
комедия 2018, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Конфессии 6.1
Конфессии Le confessioni
триллер, драма 2016, Италия / Франция
Малыши в дикой природе 7.4
Малыши в дикой природе Growing Up Wild
документальный 2016, США
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