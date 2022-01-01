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Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Marie-Josée Croze
О персоне
Фильмография
Мари-Жозе Кроз
Marie-Josée Croze
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Дата рождения
23 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Мари-Жозе Кроз
Родилась 23 февраля 1970 года. Монреаль, Канада.
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Фильмография Мари-Жозе Кроз
Горячие мамочки
комедия
2018, Бельгия / Франция
4.0
Царство красоты
драма
2014, Канада
3.0
Все будет хорошо
драма
2014, Германия / Канада / Норвегия
5.0
Молчание другого сорта
драма
2011, Аргентина
5.0
Балкон с видом на море
детектив, драма, мелодрама, триллер
2010, Франция
5.0
Я ее любил. Я его любила
драма, мелодрама
2009, Франция / Италия / Бельгия
3.0
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.0
Не говори никому
драма, триллер
2006, Франция
7.0
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