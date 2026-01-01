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Мари-Жозе Кроз
Marie-Josée Croze
Киноафиша
Персоны
Мари-Жозе Кроз
Мари-Жозе Кроз
Marie-Josée Croze
Дата рождения
23 февраля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Мари-Жозе Кроз
Родилась 23 февраля 1970 года. Монреаль, Канада.
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Популярные фильмы
8.0
Джек Райан
(2018)
7.7
Скафандр и бабочка
(2007)
7.6
Мюнхен: Возмездие
(2005)
Фильмография Мари-Жозе Кроз
5.8
Дорогая, я уменьшаюсь
L'homme qui rétrécit
приключения, фантастика
2025, Франция / Бельгия / США
Смотреть трейлер
5.1
Цена соблазна
Un coup de dés
драма, триллер
2023, Франция
Смотреть трейлер
Мираж
драма, криминал, триллер
2020, Франция
7
В ночь
драма, фантастика, триллер
2020, США
8
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
4.8
Горячие мамочки
MILF
комедия
2018, Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
6.1
Конфессии
Le confessioni
триллер, драма
2016, Италия / Франция
7.4
Малыши в дикой природе
Growing Up Wild
документальный
2016, США
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