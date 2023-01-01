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Прощай, детка, прощай
Прощай, детка, прощай, 2007: актеры и роли
Gone Baby Gone
Прощай, детка, прощай
2007 / США
7.6
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 7.6
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Прощай, детка, прощай, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бен Аффлек
Ben Affleck
В ролях
Морган Фриман
Morgan Freeman
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
Эд Харрис
Ed Harris
Роберт Уолберг
Robert Wahlberg
Эми Райан
Amy Ryan
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Марк Марголис
Mark Margolis
Джон Эштон
John Ashton
Эди Гатеги
Edi Gathegi
Мэттью Мэхер
Matthew Maher
Джей Джанноне
Jay Giannone
Тайтэс Уэлливер
Мэделин О'
Том Кемп
Tom Kemp
Эми Мэдиган
Amy Madigan
Маргарет О’Брайэн
Margaret O'Brien
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Переводчик
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