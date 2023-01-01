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Прощай, детка, прощай Прощай, детка, прощай
Киноафиша Фильмы Прощай, детка, прощай Прощай, детка, прощай, 2007: актеры и роли
Gone Baby Gone Прощай, детка, прощай 2007 / США
7.6 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Прощай, детка, прощай, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck
В ролях
Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Роберт Уолберг Robert Wahlberg Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Майкл Кеннет Уильямс Майкл Кеннет Уильямс Michael Kenneth Williams Марк Марголис Марк Марголис Mark Margolis Джон Эштон John Ashton Эди Гатеги Эди Гатеги Edi Gathegi Мэттью Мэхер Matthew Maher Джей Джанноне Jay Giannone Тайтэс Уэлливер Мэделин О' Том Кемп Том Кемп Tom Kemp Эми Мэдиган Amy Madigan Маргарет О’Брайэн Margaret O'Brien
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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