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К-19
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K-19: The Widow maker
К-19
2002 / Великобритания / Германия / США / Канада
7.3
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16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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