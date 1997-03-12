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Собственность дьявола Собственность дьявола
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The Devil's Own

Собственность дьявола, 1997

1997 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Действие фильма начинается в Северной Ирландии. Маленький мальчик становится свидетелем того, как человек в маске врывается к ним в дом и на глазах у всей семьи расстреливает его отца. Проходят годы, и этот мальчик вырастает в одного из самых опасных боевиков Ирландской Республиканской Армии (ИРА) — Фрэнки МакГуайера. Прибыв в США с целью покупки оружия, он находит приют в доме нью-йоркского полицейского Тома О'Миры, который понятия не имеет о том, чем на самом деле занимается его гость. Все открывается, когда Том и его жена чуть было не становятся жертвами преступников, целью которых был Фрэнки. Принципы полицейского и террориста из ИРА сталкиваются...

8.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 13 марта 1997
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 12 марта 1997
Возраст 16+
Режиссер
Алан Дж. Пакула
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Брэд Питт
Брэд Питт
Маргарет Колин
Рубен Блэйдс
Трит Уильямс
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Постер фильма Собственность дьявола 2 постера
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Собственность дьявола
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Кадры из фильма Все кадры
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