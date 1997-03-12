Собственность дьявола, 1997

Действие фильма начинается в Северной Ирландии. Маленький мальчик становится свидетелем того, как человек в маске врывается к ним в дом и на глазах у всей семьи расстреливает его отца. Проходят годы, и этот мальчик вырастает в одного из самых опасных боевиков Ирландской Республиканской Армии (ИРА) — Фрэнки МакГуайера. Прибыв в США с целью покупки оружия, он находит приют в доме нью-йоркского полицейского Тома О'Миры, который понятия не имеет о том, чем на самом деле занимается его гость. Все открывается, когда Том и его жена чуть было не становятся жертвами преступников, целью которых был Фрэнки. Принципы полицейского и террориста из ИРА сталкиваются...