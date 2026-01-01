Этот медицинский термин означает изобретение человеком своего собственного языка, понятного только ему самому. В глухих лесах Северной Каролины умирает старуха. У нее остается дочь по имени Нелл.
Девушка никого не знала, кроме матери. Разговаривать, как люди, она не умела, общаясь сама с собой на одной ей понятном языке. Врач, обнаруживший Нелл, предлагает оставить девушку в покое, но у психолога на этот счет свое мнение. В конце концов девушка возвращается в свою прежнюю обитель…
|14 декабря 1994
|Россия
|16+
|23 февраля 1995
|Германия
|16 февраля 1995
|Италия
|14 декабря 1994
|Казахстан
|3 марта 1995
|Португалия
|23 декабря 1994
|США
|14 декабря 1994
|Украина
|21 февраля 1995
|Франция
|26 октября 1995
|Чехия
|12+
Нелл произносит имя Джерри как "Jay/Jae". Она должна была называть его правильно, потому что у неё не было физического речевого нарушения — её искажённая речь была результатом того, как она научилась языку из‑за афазии её матери и, соответственно, того секретного языка, который она выработала со своей сестрой. Любое новое слово или имя, которое она бы услышала, она произнесла бы правильно, поскольку она не была умственно отсталой и даже не была аутичной.