Постер фильма Нелл
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Киноафиша Фильмы Нелл

Нелл

Nell 18+
О фильме

Этот медицинский термин означает изобретение человеком своего собственного языка, понятного только ему самому. В глухих лесах Северной Каролины умирает старуха. У нее остается дочь по имени Нелл.

Девушка никого не знала, кроме матери. Разговаривать, как люди, она не умела, общаясь сама с собой на одной ей понятном языке. Врач, обнаруживший Нелл, предлагает оставить девушку в покое, но у психолога на этот счет свое мнение. В конце концов девушка возвращается в свою прежнюю обитель…

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 14 декабря 1994
Дата выхода
14 декабря 1994 Россия 16+
23 февраля 1995 Германия
16 февраля 1995 Италия
14 декабря 1994 Казахстан
3 марта 1995 Португалия
23 декабря 1994 США
14 декабря 1994 Украина
21 февраля 1995 Франция
26 октября 1995 Чехия 12+
MPAA PG-13
Бюджет $24 500 000
Сборы в мире $106 683 817
Производство Egg Pictures, Polygram Filmed Entertainment, Twentieth Century Fox
Другие названия
Nell, Una mujer llamada Nell, Nele, Nell - divja zenska, Nell cea salbatica, Nell, a remetelány, Neru, Νελ, Нел, Нелл, ネル, 大地的女兒
Режиссер
Майкл Аптед
Майкл Аптед
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Ричард Либертини
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
6.1 13 голосов 6.5 IMDb
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

Нелл произносит имя Джерри как "Jay/Jae". Она должна была называть его правильно, потому что у неё не было физического речевого нарушения — её искажённая речь была результатом того, как она научилась языку из‑за афазии её матери и, соответственно, того секретного языка, который она выработала со своей сестрой. Любое новое слово или имя, которое она бы услышала, она произнесла бы правильно, поскольку она не была умственно отсталой и даже не была аутичной.

Кадры из фильма
