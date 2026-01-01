Этот медицинский термин означает изобретение человеком своего собственного языка, понятного только ему самому. В глухих лесах Северной Каролины умирает старуха. У нее остается дочь по имени Нелл.

Девушка никого не знала, кроме матери. Разговаривать, как люди, она не умела, общаясь сама с собой на одной ей понятном языке. Врач, обнаруживший Нелл, предлагает оставить девушку в покое, но у психолога на этот счет свое мнение. В конце концов девушка возвращается в свою прежнюю обитель…