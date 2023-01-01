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К-19
Киноафиша Фильмы К-19 К-19, 2002: актеры и роли
K-19: The Widow maker К-19 2002 / Великобритания / Германия / США / Канада
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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К-19, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу Кэтрин Бигелоу Kathryn Bigelow
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Дмитрий Чеповецкий Дмитрий Чеповецкий Dmitry Chepovetsky Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard
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