Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Девушки мечты
Фильмы похожие на Девушки мечты
Dreamgirls
Девушки мечты
2006 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Девушки мечты
Вся информация о фильме
Певец
биография, драма
2006, США
5.0
Переступить черту
драма, мюзикл
2005, США / Германия
7.0
Рэй
драма, мюзикл
2004, США
7.0
Слава Богу, сегодня пятница
1978, США
5.0
История Бадди Холли
мюзикл, биография, драма
1978, США
7.0
Багси Мэлоун
семейный, комедия, мюзикл, криминал
1976, Великобритания
6.0
Джеймс Браун. Путь наверх
мюзикл, драма, биография
2014, США
7.0
Блеск
мюзикл, драма
2012, США
5.0
Сокровище
драма
2009, США
6.0
Секретная жизнь пчел
приключения, драма
2008, США
7.0
Кадиллак Рекордс
драма, мюзикл
2008, США
7.0
Харви Милк
биография, драма
2008, США
5.0
Такси на темную сторону
документальный
2007, США
7.0
Лак для волос
мюзикл, драма, комедия
2007, США
6.0
Неудобная правда
документальный
2006, США
7.0
Королева
драма
2006, Великобритания / Франция / Италия
6.0
Чикаго
драма, криминал, комедия, мюзикл
2002, США / Германия
6.0
Чокнутый профессор
драма, фэнтези, комедия
1996, США
5.0
На что способна любовь
мюзикл, драма, биография
1993, США
7.0
Доктор Кинси
драма
2004, США / Германия
6.0
Местный
драма
2013, США
6.0
Место в сердце
драма
1984, США
7.0
Зови меня сумасшедшим
драма
2013, США
6.0
Монстр
драма
2018, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить