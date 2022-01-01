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Девушки мечты
Девушки мечты, 2006: актеры и роли
Dreamgirls
Девушки мечты
2006 / США
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Девушки мечты, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон
William «Bill» Condon
В ролях
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Бейонсе Ноулз
Beyonce Knowles
Эдди Мерфи
Eddie Murphy
Дженнифер Хадсон
Jennifer Hudson
Кит Робинсон
Keith Robinson
Хинтон Бэттл
Hinton Battle
Шэрон Лил
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
Дэнни Гловер
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