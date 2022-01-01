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Девушки мечты
Киноафиша Фильмы Девушки мечты Девушки мечты, 2006: актеры и роли
Dreamgirls Девушки мечты 2006 / США
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Девушки мечты, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Кондон Билл Кондон William «Bill» Condon
В ролях
Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Бейонсе Ноулз Бейонсе Ноулз Beyonce Knowles Эдди Мерфи Эдди Мерфи Eddie Murphy Дженнифер Хадсон Дженнифер Хадсон Jennifer Hudson Кит Робинсон Keith Robinson Хинтон Бэттл Hinton Battle Шэрон Лил Аника Нони Роуз Аника Нони Роуз Anika Noni Rose Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Джон Красински Джон Красински John Krasinski Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow
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