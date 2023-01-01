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Слава Богу, сегодня пятница
Thank God It's Friday
Слава Богу, сегодня пятница, 1978
1978 / США
5.5
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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5.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1978
Премьера в России
19 мая 1978
Премьера в мире
19 мая 1978
Возраст
18+
MPAA
PG
Бюджет
$2 200 000
Режиссер
Роберт Клайн
В ролях
Валери Лэндсбург
Терри Нанн
Чик Веннера
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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