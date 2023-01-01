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Слава Богу, сегодня пятница Слава Богу, сегодня пятница
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Thank God It's Friday

Слава Богу, сегодня пятница, 1978

1978 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 19 мая 1978
Премьера в мире 19 мая 1978
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $2 200 000
Режиссер
Роберт Клайн
В ролях
Валери Лэндсбург
Терри Нанн
Чик Веннера
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слава Богу, сегодня пятница 2 постера
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