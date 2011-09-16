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Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Винни
Винни
Winnie
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Фильм сделают по биографической книге писательницы Анны Мари дю Приз Бездроб «Винни Манделла: Жизнь». Нам покажут все плохое и хорошее из жизни семьи Нельсона Манделлы, а особенно его жены - Винни Манделлы, ничего не утаивая.
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Винни
трейлер 3
трейлер 3
Страна
Канада / ЮАР
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
16 сентября 2011
Дата выхода
16 сентября 2011
Канада
6 сентября 2013
США
MPAA
R
Бюджет
$15 000 000
Сборы в мире
$80 634
Производство
Ironwood Films, Equinoxe Films, Industrial Development Corporation of South Africa
Другие названия
Winnie, Winnie Mandela, Винни Мандела
Режиссер
Даррелл Рудт
В ролях
Терренс Ховард
Дженнифер Хадсон
Элиас Котеас
Венди Крюсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
13
голосов
6.1
IMDb
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Трейлеры фильма
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Винни
Трейлер 3
0
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Винни
Трейлер 2
0
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