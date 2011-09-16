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Постер фильма Винни
Постер фильма Винни
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Винни

Винни

Winnie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм сделают по биографической книге писательницы Анны Мари дю Приз Бездроб «Винни Манделла: Жизнь». Нам покажут все плохое и хорошее из жизни семьи Нельсона Манделлы, а особенно его жены - Винни Манделлы, ничего не утаивая.
Винни - трейлер 3
Винни  трейлер 3
Страна Канада / ЮАР
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 16 сентября 2011
Дата выхода
16 сентября 2011 Канада
6 сентября 2013 США
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $80 634
Производство Ironwood Films, Equinoxe Films, Industrial Development Corporation of South Africa
Другие названия
Winnie, Winnie Mandela, Винни Мандела
Режиссер
Даррелл Рудт
В ролях
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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