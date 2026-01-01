Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Девушки мечты
Награды и номинации фильма Девушки мечты
Награды и номинации фильма Девушки мечты 2006
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Оскар 2022
Oscars Cheer Moment
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Performance
Номинант
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
