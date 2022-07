1 Move (Highlights Version) Beyoncé, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон / Том Айен 2:18

2 Fake Your Way to the Top Beyoncé, Эдди Мёрфи, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон / Том Айен 3:54

3 Cadillac Car Дженнифер Хадсон, Beyoncé, Эдди Мёрфи, Rory O'Malley, Аника Нони Роуз, Anne Warren, Laura Bell Bundy / Том Айен 2:22

4 Steppin' to the Bad Side (Highlights Version) Jamie Foxx, Дженнифер Хадсон, Beyoncé, Эдди Мёрфи, Кейт Робинсон, Аника Нони Роуз, Хинтон Бэттл / Том Айен 4:54

5 Love You I Do Дженнифер Хадсон / Siedah Garrett 2:49

6 I Want You Baby Beyoncé, Эдди Мёрфи, Кейт Робинсон, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон / Том Айен 2:53

7 Family Дженнифер Хадсон, Beyoncé, Кейт Робинсон, Аника Нони Роуз, Jamie Foxx / Том Айен 3:22

8 Dreamgirls Beyoncé, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон / Том Айен 3:19

9 It's All Over (Highlights Version) Дженнифер Хадсон, Beyoncé, Sharon Leal, Кейт Робинсон, Аника Нони Роуз, Jamie Foxx / Том Айен 3:41

10 And I Am Telling You I'm Not Going (Highlights Version) Дженнифер Хадсон / Том Айен 4:44

11 When I First Saw You Jamie Foxx / Том Айен 2:16

12 Patience Кейт Робинсон, Аника Нони Роуз, Эдди Мёрфи / Willie Reale 3:34

13 I Am Changing Дженнифер Хадсон / Том Айен 4:03

14 I Meant You No Harm/Jimmy's Rap Эдди Мёрфи / Том Айен 3:11

15 One Night Only (Highlights Version) Deena Jones & The Dreams, Дженнифер Хадсон / Том Айен 2:58

16 One Night Only (Disco Version) Sharon Leal, Аника Нони Роуз, Beyoncé / Том Айен 3:09

17 Listen Beyoncé / Scott Cutler 3:39

18 Hard To Say Goodbye Sharon Leal, Аника Нони Роуз, Beyoncé / Том Айен 2:37

19 Dreamgirls Finale (Highlights Version) Beyoncé, Sharon Leal, Аника Нони Роуз, Дженнифер Хадсон / Том Айен 2:31