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Постер фильма Такси на темную сторону
7.4
Киноафиша Фильмы Такси на темную сторону
7.4

Такси на темную сторону

, 2007
Taxi to the dark side
США / документальный / 18+
Постер фильма Такси на темную сторону
7.4

О фильме

В декабре 2002 года такси с афганским водителем и тремя пассажи­рами было остановлено афганской милицией. Двадцатидвухлетний Дилвар, водитель такси, был доставлен в бывший развлекательный комплекс Баг­рам, перестроенный в американскую тюрьму. А пять дней спустя Дилвар был убит. По заключению медэксперта, молодой парень, весивший всего 54 килограмма, провел несколько дней прикованный кандалами к тюремной решетке. Его избивали так, что если бы Дилвар все же выжил, его ноги пришлось бы ампутировать. Дилвар или «задержанный номер 421» не первый, кто умер в застенках Баграма – неделей раньше был до смерти забит мулла Хабибулла. Режиссер Алекс Гибни связывает рассказ о смерти Дилвара, с известными чудовищными фактами издевательств в Гуантанамо Бэй и событиями в тюрьме Абу Граиб, и доказывая, что эти жуткие истории вовсе не являются случайными фактами, этой картиной обвиняет американскую военную машину США в неофициальном разрешении командования применять пытки по отношению к пленным и арестованным. Многие кадры этой картины невыносимо смотреть, но видеть их необходимо.

В ролях

Алекс Гибни
Алекс Гибни
Narrator
Брайан Кит Аллен
Soldier - New York Studio Shoot Reenactment
Моаззам Бегг
Self - Torture Victim
Уилли Брэнд
Self - Military Police
Christopher Beiring
Self - Captain
Джордж У. Буш
Self
Джек Кафферти
Self
Brian Cammack
Self - Military Police
William Cassara
Self - Attorney
Doug Cassel
Self - Professor
Режиссер Алекс Гибни
Сценарист Алекс Гибни
Композитор Ivor Guest, Роберт Логан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 11 июля 2008
Премьера в мире 28 апреля 2007
Дата выхода
23 января 2009 Бразилия
10 мая 2009 Португалия
30 апреля 2007 США
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $294 309
Производство Discovery Channel, Jigsaw Productions, Tall Woods
Другие названия
Taxi to the Dark Side, 「闇」へ, Kurs do Krainy Cienia, Pros ti skoteini meria tis dimokratias, Taksi į tamsą, Taksi pimeyteen, Takso põrgusse, Taxa til helvede, Taxi a sötétben, Taxi al lado oscuro, Taxi cap a la foscor, Taxi hacia el lado oscuro, Taxi in i mörkret, Taxi till den mörka sidan, Taxi zur Hölle, Um Taxi para a Escuridão, Um Táxi para a Escuridão, Un taxi pour l'enfer, Προς τη σκοτεινή μεριά της δημοκρατίας, Такси на темную сторону, Таксі на темну сторону, 計程車司機之死, 驶向阴霾的出租, 计程车司机之死, 黑暗纪事

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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