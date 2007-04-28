В декабре 2002 года такси с афганским водителем и тремя пассажи­рами было остановлено афганской милицией. Двадцатидвухлетний Дилвар, водитель такси, был доставлен в бывший развлекательный комплекс Баг­рам, перестроенный в американскую тюрьму. А пять дней спустя Дилвар был убит. По заключению медэксперта, молодой парень, весивший всего 54 килограмма, провел несколько дней прикованный кандалами к тюремной решетке. Его избивали так, что если бы Дилвар все же выжил, его ноги пришлось бы ампутировать. Дилвар или «задержанный номер 421» не первый, кто умер в застенках Баграма – неделей раньше был до смерти забит мулла Хабибулла. Режиссер Алекс Гибни связывает рассказ о смерти Дилвара, с известными чудовищными фактами издевательств в Гуантанамо Бэй и событиями в тюрьме Абу Граиб, и доказывая, что эти жуткие истории вовсе не являются случайными фактами, этой картиной обвиняет американскую военную машину США в неофициальном разрешении командования применять пытки по отношению к пленным и арестованным. Многие кадры этой картины невыносимо смотреть, но видеть их необходимо.

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