В декабре 2002 года такси с афганским водителем и тремя пассажирами было остановлено афганской милицией. Двадцатидвухлетний Дилвар, водитель такси, был доставлен в бывший развлекательный комплекс Баграм, перестроенный в американскую тюрьму. А пять дней спустя Дилвар был убит. По заключению медэксперта, молодой парень, весивший всего 54 килограмма, провел несколько дней прикованный кандалами к тюремной решетке. Его избивали так, что если бы Дилвар все же выжил, его ноги пришлось бы ампутировать. Дилвар или «задержанный номер 421» не первый, кто умер в застенках Баграма – неделей раньше был до смерти забит мулла Хабибулла. Режиссер Алекс Гибни связывает рассказ о смерти Дилвара, с известными чудовищными фактами издевательств в Гуантанамо Бэй и событиями в тюрьме Абу Граиб, и доказывая, что эти жуткие истории вовсе не являются случайными фактами, этой картиной обвиняет американскую военную машину США в неофициальном разрешении командования применять пытки по отношению к пленным и арестованным. Многие кадры этой картины невыносимо смотреть, но видеть их необходимо.
Taxi to the Dark Side, 「闇」へ, Kurs do Krainy Cienia, Pros ti skoteini meria tis dimokratias, Taksi į tamsą, Taksi pimeyteen, Takso põrgusse, Taxa til helvede, Taxi a sötétben, Taxi al lado oscuro, Taxi cap a la foscor, Taxi hacia el lado oscuro, Taxi in i mörkret, Taxi till den mörka sidan, Taxi zur Hölle, Um Taxi para a Escuridão, Um Táxi para a Escuridão, Un taxi pour l'enfer, Προς τη σκοτεινή μεριά της δημοκρατίας, Такси на темную сторону, Таксі на темну сторону, 計程車司機之死, 驶向阴霾的出租, 计程车司机之死, 黑暗纪事
Рейтинг фильма
7.4
Оцените11 голосов
7.4IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Кадры из фильма
Цитаты
Damien Corsetti - Military InterrogatorЕсли загнать людей в безумную ситуацию, они начнут творить безумие.
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате