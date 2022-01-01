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Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2018 года

Если в 2017 году наблюдалось некое падение мировых кассовых сборов, то 2018 год, мы уверены, вновь сможет поставить рекорд бокс-офиса – таким количеством по-настоящему интересных новинок как голливудского кинематографа, так и кинематографа отечественного кинотеатры не радовали нас уже давно. Грандиозные супергеройские («Мстители: Война бесконечности») и фантастические («Мир Юрского периода 2») блокбастеры, пронзительные спортивные («Тренер») и военные («Собибор») драмы, уморительные комедии и самые эмоциональные мелодрамы – «Киноафиша» рекомендует топ 20 самых ожидаемых фильмов, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Мир Юрского периода 2
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
Аннигиляция
Аннигиляция
фантастика, фэнтези, боевик 2017, США / Великобритания
5.0
Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Дэдпул 2
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Черная Пантера
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
Хищник
Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.0
Аквамен
Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.0
8 подруг Оушена
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик 2017, США
7.0
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.0
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.0
Рэмпейдж
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Тренер
Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.0
Собибор
Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.0
Маугли: Легенда джунглей
Маугли: Легенда джунглей
драма, приключения, семейный 2018, США
6.0

Тихоокеанский рубеж 2

Ни Гильермо Дель Торо, ни Чарли Ханнэм, ни Идрис Эльба в долгожданный сиквел «Тихоокеанского рубежа» не вернулись, однако фантастический боевик от этого, похоже, в зрелищности не потерял. Теперь уже другим главным героям в исполнении Джона Бойеги и Скотта Иствуда предстоит пилотировать огромных боевых роботов/егерей и сражаться с Кайдзю, которые вновь угрожают мирному существованию человечества и, к тому же, стали еще опаснее и смертоноснее, чем прежде.

Мстители: Война бесконечности

Безусловно, один из самых громких проектов 2018 года, о котором наверняка наслышаны даже те, кто к поклонникам жанра супергероики себя не причисляет никоим образом. Грандиозный, масштабный, эпический – такими словами описывают «Мстителей: Война бесконечности» звезды Marvel, «непосредственные участники событий». Практически рекордных размеров бюджет в несколько сотен миллионов долларов, рекордных размеров звездный каст, 10 лет предыстории – «Мстители: Война бесконечности» подытожат декаду существования киновселенной Marvel и объединят два десятка супергероев Земли в невероятном, захватывающем дух сражении с суперзлодеем Таносом.

Мир Юрского периода

Сезоном летних блокбастеров в 2018 году явно будет править Disney, которая в июне порадует зрителей продолжением «возрожденной» франшизы «Парк Юрского периода». В сиквеле «Мира Юрского периода» к своим ролям вновь вернутся Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, а сама картина гарантированно порадует любителей приключенческих боевиков и фантастики обилием экшна и потрясающим визуальным рядом и спецэффектами (на эти цели Disney выделила грандиозный бюджет в 260 миллионов долларов). Интересно, что фильм выйдет на большой экран ровно через четверть века после того, как состоялась премьера самой первой части франшизы, снял которую Стивен Спилберг.

Аннигиляция

В 2018 году до экранов наконец-то добрался долгожданный новый фильм Натали Портман, объединяющий сразу несколько интригующих жанров (ужасы, фантастика, фэнтези) и несколько замечательных актрис (компанию Натали составляют звезда «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли). В центре сюжета – таинственная Зона Икс, смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями (поклонники братьев Стругацких и «Сталкера» Тарковского сейчас понимающе усмехнулись). Героиням фильма в составе исследовательской экспедиции, уже двенадцатой по счету, предстоит отправиться в Зону и раскрыть тайны этого жуткого места.

Первому игроку приготовиться

Одним из самых ожидаемых релизов 2018 года стал фантастический боевик от настоящего специалиста по зрелищной и увлекательной фантастике – Стивена Спилберга. «Первому игроку приготовиться» - фильм, действие которого разворачивается в недалеком будущем. Как водится, будущее это весьма печально: на фоне истощения энергетических ресурсов половина населения планеты влачит жалкое существование на грани выживания, а спасается от тяжелых реалий – в виртуальном пространстве. «Лекарством от реальности» становится захватывающий виртуальный квест OASIS, главный приз в котором – ключ к вполне реальному состоянию разработчика игры. Главному герою, Уэйду, и его друзьям посчастливилось отыскать первую подсказку на пути к заветному призу, но, чтобы добиться победы, им придется противостоять вполне реальным врагам.

Дэдпул 2

Одна из самых долгожданных новинок проката 2018 года – сиквел нашумевшего «Дэдпула», самого нестандартного супергеройского боевика из всех, что выходили на экраны за последние несколько лет. Болтливому наемнику Дэдпулу (Райан Рейнольдс) вновь предстоит противостоять опасным врагам, и на этот раз в подручных у него окажутся два новых героя, уже знакомых поклонникам оригинальных комиксов – Кейбл в исполнении замечательного актера Джоша Бролина и Домино, роль которой сыграла Зази Битц. Постановкой картины занимается новичок франшизы – режиссер Дэвид Литч, до этого снявший боевики «Джон Уик» и «Взрывная блондинка», так что можно быть уверенными, что «Дэдпул 2» снова порадует зрителей шикарными боевыми сценами.

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

Собибор

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Люди Икс: Темный феникс

Один из самых ожидаемых фильм года в категории супергеройских блокбастеров – новая глава истории о мутантах, «Люди Икс: Темный феникс», в которой к своим ролям вновь вернулась звездная троица в лице Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера и Джеймса МакЭвоя. Помимо множества уже знакомых героев в исполнении Эвана Питерса, Софи Тернер и других юных звезд, в фильме блеснет Джессика Честейн – причем талантливой актрисе досталась интереснейшая задача «поработать» злодейкой. В центре сюжета окажется Джин Грей (Софи Тернер), потрясающие сверхспособности которой приводят к ее превращению в опаснейшее существо – Темного феникса. Людям Икс предстоит решить, стоит ли одна жизнь потенциальной гибели всего человечества.

Черная Пантера

«Супергеройский» сезон в 2018 году стартует с «Черной пантеры» - «сольника» про новичка киновселенной Marvel в исполнении Чедвика Боузмана, с которым зрителей познакомили в «Первом Мстителе: Противостояние» (2016). События в «Черной пантере» станут прямым продолжением «Противостояния» - лишившись отца, молодой король Ваканды возвращается в свою страну и сталкивается с новыми врагами, претендующими на престол. «Черная пантера» собрала, пожалуй, всех самых известных на сегодняшний день темнокожих актеров – от того же Чедвика Боузмана до Данай Гурира, Люпиты Нионго, Майкла Б. Джордана. Компанию им составят уже знакомые поклонникам киновселенной Marvel по второстепенным ролям Мартин Фриман и Энди Серкис.

Фантастические твари и где они обитают 2

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Миссия невыполнима 6

Том Круз – один из немногих по-настоящему знаменитых голливудских актеров, который до сих пор не примерил супергеройский костюм, однако это не мешает Крузу собирать кассу и участвовать в зрелищных боевиках. В 2018 году одним из таких боевиков станет «Миссия невыполнима 6», приключенческий триллер, который порадует зрителей обилием экшн-сцен в исполнении, по традиции, самого Круза (он, кстати, получил травму на съемках, пытаясь выполнить особо сложный трюк). Новая глава истории Итана Ханта готовит зрителям появление интереснейшего новичка – «Супермена» Генри Кавилла в некоей таинственной роли.

Хищник

Еще одна культовая франшиза прошлого в 2018 году получит «вторую жизнь»: Шейн Блэк, снявший «Железного человека 3», порадует зрителей новой интерпретацией «Хищника». Фантастический боевик объединит таких звезд, как Оливия Манн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, и расскажет о группе спецназовцев, которым предстоит собственноручно истреблять устрашающих пришельцев. Шейн Блэк не только поставил фильм, но и лично написал сценарий, поэтому к зрелищным экшн-сценам наверняка добавится и его фирменный жесткий юмор.

Аквамен

Еще одна громкая новинка 2018 года от студии Warner Bros. наконец-то раскроет во всей красе одного из самых обаятельных супергероев киновселенной DCEU: «сольник» об Аквамене будет посвящен становлению героя Джейсона Момоа и к тому же, по традиции, объединит звездный каст. Компанию Момоа, который после «Лиги справедливости» вновь вернется к роли Аквамена, составят такие голливудские звезды, как Эмбер Херд и Николь Кидман, для которой «Аквамен», кстати, станет дебютом в жанре супергеройского кино.

Восемь подруг Оушена

Увлечение Голливуда всевозможными сиквелами, ремейками, спин-оффами и возвращением к жизни успешных франшиз прошлого привело к тому, что спин-оффом обзавелась и трилогия «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета фильма, главную роль в котором сыграет Сандра Буллок (ей предстоит исполнить роль родственницы небезызвестного Дэнни Оушена, Дебби) – группа девушек, задумавших смелое ограбление во время гала-приема Met Gala. Криминальный боевик на первый взгляд отличается достаточно простым сюжетом, но сходить на него в кино стоит хотя бы ради звездного актерского состава – на экране можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Дакоту Фаннинг, Мэтта Дэймона в камео из оригинальной трилогии, Рианну и даже реалити-звезду Ким Кардашьян (правда, опять-таки только в камео).

Tomb Raider: Лара Крофт

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года, «Tomb Raider: Лара Крофт» наконец-то ответит поклонникам серии видео игр и оригинальных фильмов, сумеет ли Алисия Викандер заменить в качестве отважной исследовательницы великолепную Анджелину Джоли. Приключенческий боевик, к чести его создателей, с точки зрения визуального ряда (и отчасти сюжета) очень четко копирует игру Tomb Raider, ознаменовавшую «перезапуск» серии и рассказывающую о совсем еще юной Ларе Крофт. Посмотрим, удастся ли «Расхитительнице гробниц» победить «проклятие» экранизаций видео игр – на дворе 2018 год, а стать кассовым этот жанр голливудского кино так и не сумел.

Соло: Звездные войны. Истории

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – очередной спин-офф возрожденной стараниями Disney франшизы «Звездные войны», в центре которого окажется популярнейший герой саги, Хан Соло. «Эстафетную палочку» у Харрисона Форда принял Олден Эренрайк – именно ему предстоит сыграть роль молодого Хана Соло и показать зрителям, как ничем не примечательный контрабандист превратился в одного из самых знаменитых преступников галактики, обзавелся верным другом Чубаккой и стал таким, каким его знают поклонники «Звездных войн». Вместе с Эренрайком в «Соло» снялись такие известнейшие актеры, как Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон – последнему выпала честь сыграть наставника будущей «звезды контрабандистов галактики».

Рэмпейдж

Поклонники Дуэйна Джонсона могут быть довольны: превратившись в одного из самых востребованных голливудских актеров, «Скала» в 2018 году будет появляться на большом экране регулярно. Очередным проектом актера стал фантастический боевик «Рэмпейдж», в основу которого легла простейшая видео игра. Если скептики и сомневались, что видео игру практически без сюжета действительно можно экранизировать, их сомнения посрамлены: «Рэмпейдж» обещает много экшна и вполне связную, и, более того, достаточно интересную историю. Приключенческий фильм расскажет о приматологе Дэвисе Окойи, который держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным самцом-гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Когда вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра, Дэвису предстоит не только спасти своего верного друга, но и предотвратить глобальную катастрофу – поскольку обезумевший монстр оказывается далеко не единственным.

Книга джунглей: Начало

Еще в 2016 году Disney и Джон Фавро порадовали зрителей новым «прочтением» знаменитой «Книги джунглей» - а в 2018 году до экранов наконец-то доберется другая версия, на этот раз – от Энди Серкиса, который за последнее время успел зарекомендовать себя не только как актер, но и как талантливый режиссер. Классический сюжет «Книги джунглей» создатели «Начала» обещают сделать чуточку более драматичным (хотя от жанра семейного кино, разумеется, никто не отказывается) и очень непохожим на фильм Джона Фавро. Интригует и актерский состав новой «Книги джунглей»: в съемках фильма приняли участие такие известнейшие актеры, как Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч.

 

 

 

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