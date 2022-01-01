Если в 2017 году наблюдалось некое падение мировых кассовых сборов, то 2018 год, мы уверены, вновь сможет поставить рекорд бокс-офиса – таким количеством по-настоящему интересных новинок как голливудского кинематографа, так и кинематографа отечественного кинотеатры не радовали нас уже давно. Грандиозные супергеройские («Мстители: Война бесконечности») и фантастические («Мир Юрского периода 2») блокбастеры, пронзительные спортивные («Тренер») и военные («Собибор») драмы, уморительные комедии и самые эмоциональные мелодрамы – «Киноафиша» рекомендует топ 20 самых ожидаемых фильмов, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Тихоокеанский рубеж 2

Ни Гильермо Дель Торо, ни Чарли Ханнэм, ни Идрис Эльба в долгожданный сиквел «Тихоокеанского рубежа» не вернулись, однако фантастический боевик от этого, похоже, в зрелищности не потерял. Теперь уже другим главным героям в исполнении Джона Бойеги и Скотта Иствуда предстоит пилотировать огромных боевых роботов/егерей и сражаться с Кайдзю, которые вновь угрожают мирному существованию человечества и, к тому же, стали еще опаснее и смертоноснее, чем прежде.

Мстители: Война бесконечности

Безусловно, один из самых громких проектов 2018 года, о котором наверняка наслышаны даже те, кто к поклонникам жанра супергероики себя не причисляет никоим образом. Грандиозный, масштабный, эпический – такими словами описывают «Мстителей: Война бесконечности» звезды Marvel, «непосредственные участники событий». Практически рекордных размеров бюджет в несколько сотен миллионов долларов, рекордных размеров звездный каст, 10 лет предыстории – «Мстители: Война бесконечности» подытожат декаду существования киновселенной Marvel и объединят два десятка супергероев Земли в невероятном, захватывающем дух сражении с суперзлодеем Таносом.

Мир Юрского периода

Сезоном летних блокбастеров в 2018 году явно будет править Disney, которая в июне порадует зрителей продолжением «возрожденной» франшизы «Парк Юрского периода». В сиквеле «Мира Юрского периода» к своим ролям вновь вернутся Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард, а сама картина гарантированно порадует любителей приключенческих боевиков и фантастики обилием экшна и потрясающим визуальным рядом и спецэффектами (на эти цели Disney выделила грандиозный бюджет в 260 миллионов долларов). Интересно, что фильм выйдет на большой экран ровно через четверть века после того, как состоялась премьера самой первой части франшизы, снял которую Стивен Спилберг.

Аннигиляция

В 2018 году до экранов наконец-то добрался долгожданный новый фильм Натали Портман, объединяющий сразу несколько интригующих жанров (ужасы, фантастика, фэнтези) и несколько замечательных актрис (компанию Натали составляют звезда «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли). В центре сюжета – таинственная Зона Икс, смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями (поклонники братьев Стругацких и «Сталкера» Тарковского сейчас понимающе усмехнулись). Героиням фильма в составе исследовательской экспедиции, уже двенадцатой по счету, предстоит отправиться в Зону и раскрыть тайны этого жуткого места.

Первому игроку приготовиться

Одним из самых ожидаемых релизов 2018 года стал фантастический боевик от настоящего специалиста по зрелищной и увлекательной фантастике – Стивена Спилберга. «Первому игроку приготовиться» - фильм, действие которого разворачивается в недалеком будущем. Как водится, будущее это весьма печально: на фоне истощения энергетических ресурсов половина населения планеты влачит жалкое существование на грани выживания, а спасается от тяжелых реалий – в виртуальном пространстве. «Лекарством от реальности» становится захватывающий виртуальный квест OASIS, главный приз в котором – ключ к вполне реальному состоянию разработчика игры. Главному герою, Уэйду, и его друзьям посчастливилось отыскать первую подсказку на пути к заветному призу, но, чтобы добиться победы, им придется противостоять вполне реальным врагам.

Дэдпул 2

Одна из самых долгожданных новинок проката 2018 года – сиквел нашумевшего «Дэдпула», самого нестандартного супергеройского боевика из всех, что выходили на экраны за последние несколько лет. Болтливому наемнику Дэдпулу (Райан Рейнольдс) вновь предстоит противостоять опасным врагам, и на этот раз в подручных у него окажутся два новых героя, уже знакомых поклонникам оригинальных комиксов – Кейбл в исполнении замечательного актера Джоша Бролина и Домино, роль которой сыграла Зази Битц. Постановкой картины занимается новичок франшизы – режиссер Дэвид Литч, до этого снявший боевики «Джон Уик» и «Взрывная блондинка», так что можно быть уверенными, что «Дэдпул 2» снова порадует зрителей шикарными боевыми сценами.

Излом времени

Еще на Comic Con в Сан-Диего в июле 2017 года одним из самых интересных анонсов стал фантастический фильм «Излом времени» - лента от режиссера Авы ДюВерней, объединившая таких талантливых актеров, как Крис Пайн, Риз Уизерспун, Гугу Эмбата-Ро. Приключенческое фэнтези рассказывает о девочке по имени Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Эти поиски превращаются в увлекательное путешествие по самым странным и необычным мирам.

Тренер

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2018 года, и уж точно – один из самых ярких представителей отечественного кинематографа, снятый к Чемпионату мира по футболу 2018, «Тренер» - спортивная драма, которую наверняка оценят по достоинству не только любители такого вида спорта, как футбол, но и просто поклонники качественных русских фильмов. Данила Козловский в «Тренере» играет роль Юрия Столешникова – футболиста сборной России, который в решающий момент не забивает пенальти и, подведя команду и страну, завершает карьеру, «убегая» от ошибок прошлого в провинциальный городок, где становится тренером. С помощью новой команды и новых друзей Столешникову предстоит снова поверить в себя и на этот раз добиться победы, совершив практически невозможное.

Собибор

Еще одна историческая драма, основанная на реальных событиях, действие которой разворачивается в годы Второй мировой войны. Местом действия становится нацистский «лагерь смерти» Собибор, расположенный в Польше. Главный герой «Собибора», Александр Печерский, вопреки всему каким-то чудом всего за 3 недели организует восстание заключенных лагеря и вместе с сотнями пленных бежит, спасаясь от эсэсовцев в партизанском отряде. «Собибор» интригует звездным кастом: главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, звезда «Горца» Кристофер Ламберт и Мария Кожевникова.

Люди Икс: Темный феникс

Один из самых ожидаемых фильм года в категории супергеройских блокбастеров – новая глава истории о мутантах, «Люди Икс: Темный феникс», в которой к своим ролям вновь вернулась звездная троица в лице Дженнифер Лоуренс, Майкла Фассбендера и Джеймса МакЭвоя. Помимо множества уже знакомых героев в исполнении Эвана Питерса, Софи Тернер и других юных звезд, в фильме блеснет Джессика Честейн – причем талантливой актрисе досталась интереснейшая задача «поработать» злодейкой. В центре сюжета окажется Джин Грей (Софи Тернер), потрясающие сверхспособности которой приводят к ее превращению в опаснейшее существо – Темного феникса. Людям Икс предстоит решить, стоит ли одна жизнь потенциальной гибели всего человечества.

Черная Пантера

«Супергеройский» сезон в 2018 году стартует с «Черной пантеры» - «сольника» про новичка киновселенной Marvel в исполнении Чедвика Боузмана, с которым зрителей познакомили в «Первом Мстителе: Противостояние» (2016). События в «Черной пантере» станут прямым продолжением «Противостояния» - лишившись отца, молодой король Ваканды возвращается в свою страну и сталкивается с новыми врагами, претендующими на престол. «Черная пантера» собрала, пожалуй, всех самых известных на сегодняшний день темнокожих актеров – от того же Чедвика Боузмана до Данай Гурира, Люпиты Нионго, Майкла Б. Джордана. Компанию им составят уже знакомые поклонникам киновселенной Marvel по второстепенным ролям Мартин Фриман и Энди Серкис.

Фантастические твари и где они обитают 2

Поклонники «Гарри Поттера» наконец-то дождались продолжения нашумевшей спин-офф серии: «Фантастические твари и где они обитают 2» вновь отправят зрителей в мир, где, кроме обычных людей, живут маги и злые волшебники. В центре сюжета окажутся уже знакомые персонажи – Дамблдор (Джуд Лоу) и Гриндевальд (Джонни Депп), некогда бывшие друзья, а ныне – непримиримые враги. Когда Гриндевальд сбегает из под стражи и начинает собирать приспешников для своего дела, чтобы завоевать власть для волшебников в мире обычных людей, только Дамблдору удастся остановить некогда своего самого близкого друга.

Миссия невыполнима 6

Том Круз – один из немногих по-настоящему знаменитых голливудских актеров, который до сих пор не примерил супергеройский костюм, однако это не мешает Крузу собирать кассу и участвовать в зрелищных боевиках. В 2018 году одним из таких боевиков станет «Миссия невыполнима 6», приключенческий триллер, который порадует зрителей обилием экшн-сцен в исполнении, по традиции, самого Круза (он, кстати, получил травму на съемках, пытаясь выполнить особо сложный трюк). Новая глава истории Итана Ханта готовит зрителям появление интереснейшего новичка – «Супермена» Генри Кавилла в некоей таинственной роли.

Хищник

Еще одна культовая франшиза прошлого в 2018 году получит «вторую жизнь»: Шейн Блэк, снявший «Железного человека 3», порадует зрителей новой интерпретацией «Хищника». Фантастический боевик объединит таких звезд, как Оливия Манн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, и расскажет о группе спецназовцев, которым предстоит собственноручно истреблять устрашающих пришельцев. Шейн Блэк не только поставил фильм, но и лично написал сценарий, поэтому к зрелищным экшн-сценам наверняка добавится и его фирменный жесткий юмор.

Аквамен

Еще одна громкая новинка 2018 года от студии Warner Bros. наконец-то раскроет во всей красе одного из самых обаятельных супергероев киновселенной DCEU: «сольник» об Аквамене будет посвящен становлению героя Джейсона Момоа и к тому же, по традиции, объединит звездный каст. Компанию Момоа, который после «Лиги справедливости» вновь вернется к роли Аквамена, составят такие голливудские звезды, как Эмбер Херд и Николь Кидман, для которой «Аквамен», кстати, станет дебютом в жанре супергеройского кино.

Восемь подруг Оушена

Увлечение Голливуда всевозможными сиквелами, ремейками, спин-оффами и возвращением к жизни успешных франшиз прошлого привело к тому, что спин-оффом обзавелась и трилогия «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета фильма, главную роль в котором сыграет Сандра Буллок (ей предстоит исполнить роль родственницы небезызвестного Дэнни Оушена, Дебби) – группа девушек, задумавших смелое ограбление во время гала-приема Met Gala. Криминальный боевик на первый взгляд отличается достаточно простым сюжетом, но сходить на него в кино стоит хотя бы ради звездного актерского состава – на экране можно будет увидеть Кейт Бланшетт, Дакоту Фаннинг, Мэтта Дэймона в камео из оригинальной трилогии, Рианну и даже реалити-звезду Ким Кардашьян (правда, опять-таки только в камео).

Tomb Raider: Лара Крофт

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года, «Tomb Raider: Лара Крофт» наконец-то ответит поклонникам серии видео игр и оригинальных фильмов, сумеет ли Алисия Викандер заменить в качестве отважной исследовательницы великолепную Анджелину Джоли. Приключенческий боевик, к чести его создателей, с точки зрения визуального ряда (и отчасти сюжета) очень четко копирует игру Tomb Raider, ознаменовавшую «перезапуск» серии и рассказывающую о совсем еще юной Ларе Крофт. Посмотрим, удастся ли «Расхитительнице гробниц» победить «проклятие» экранизаций видео игр – на дворе 2018 год, а стать кассовым этот жанр голливудского кино так и не сумел.

Соло: Звездные войны. Истории

Один из самых ожидаемых фильмов 2018 года – очередной спин-офф возрожденной стараниями Disney франшизы «Звездные войны», в центре которого окажется популярнейший герой саги, Хан Соло. «Эстафетную палочку» у Харрисона Форда принял Олден Эренрайк – именно ему предстоит сыграть роль молодого Хана Соло и показать зрителям, как ничем не примечательный контрабандист превратился в одного из самых знаменитых преступников галактики, обзавелся верным другом Чубаккой и стал таким, каким его знают поклонники «Звездных войн». Вместе с Эренрайком в «Соло» снялись такие известнейшие актеры, как Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон – последнему выпала честь сыграть наставника будущей «звезды контрабандистов галактики».

Рэмпейдж

Поклонники Дуэйна Джонсона могут быть довольны: превратившись в одного из самых востребованных голливудских актеров, «Скала» в 2018 году будет появляться на большом экране регулярно. Очередным проектом актера стал фантастический боевик «Рэмпейдж», в основу которого легла простейшая видео игра. Если скептики и сомневались, что видео игру практически без сюжета действительно можно экранизировать, их сомнения посрамлены: «Рэмпейдж» обещает много экшна и вполне связную, и, более того, достаточно интересную историю. Приключенческий фильм расскажет о приматологе Дэвисе Окойи, который держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным самцом-гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Когда вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра, Дэвису предстоит не только спасти своего верного друга, но и предотвратить глобальную катастрофу – поскольку обезумевший монстр оказывается далеко не единственным.

Книга джунглей: Начало

Еще в 2016 году Disney и Джон Фавро порадовали зрителей новым «прочтением» знаменитой «Книги джунглей» - а в 2018 году до экранов наконец-то доберется другая версия, на этот раз – от Энди Серкиса, который за последнее время успел зарекомендовать себя не только как актер, но и как талантливый режиссер. Классический сюжет «Книги джунглей» создатели «Начала» обещают сделать чуточку более драматичным (хотя от жанра семейного кино, разумеется, никто не отказывается) и очень непохожим на фильм Джона Фавро. Интригует и актерский состав новой «Книги джунглей»: в съемках фильма приняли участие такие известнейшие актеры, как Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч.