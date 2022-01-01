После того, как в 2017 году такие хорроры, как «Оно» и «Прочь» заработали в прокате рекордные суммы, стало очевидно, что жанр фильмов ужасов вновь переживает подъем популярности – и в 2018 году поклонников хорроров ждет множество интересных новинок. Голливудские киноделы объединяют хоррор с самыми разными жанрами: в списке самых ожидаемых премьер – «Новые мутанты» и «Веном», которые фактически являются кинокомиксами с элементами хоррора, классические ужастики типа «Трупа» или «Дома с часами на стене», сверхъестественные хорроры от «Аннигиляции» до «Оверлорда». «Киноафиша» рекомендует лучшие новинки категории ужастиков, которые выйдут в кинотеатрах в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых фильмов ужасов 2018

Убийство священного оленя

Драма с элементами хоррора, которую звезды фильма Николь Кидман и Колин Фаррелл привезли еще несколько месяцев на Каннский кинофестиваль, наконец-то стартует в прокате. Главный герой картины, хирург с блестящей карьерой по имени Эврипид, решается на отношения с женщиной, у которой есть сын-подросток. Эврипид уверен, что сможет заменить мальчику родного отца, но неблагополучный подросток скрывает страшные тайны – и, когда ужасающие секреты выплывают на свет, история новоиспеченной семьи оборачивается историей мести, борьбы за выживание и невыносимой жертвы.

Новые мутанты

Хотя крупнейшие студии вот уже почти десятилетие один за другим выпускают супергеройские блокбастеры практически без остановки, популярность этого жанра не уменьшается. Студия 20th Century Fox, однако, идет впереди конкурентов и уже ищет новые способы привлечь интерес к супергеройскому жанру – и продемонстрирует это в «Новых мутантах». Очередная часть франшизы «Люди Икс» описывается создателями как комбинация молодежной мелодрамы и фильма ужасов, так что знакомство с новыми мутантами обещает быть как минимум нестандартным. О том, что «Новые мутанты» будут куда больше похожими на фильм ужасов, нежели на классический супергеройский боевик, явно говорит и сюжет, в центре которого – пять мутантов-подростков, запертых против своей воли на секретном объекте и вынужденных столкнуться с собственными разрушительными способностями и с тёмным прошлым.

Аннигиляция

В 2018 году до экранов наконец-то добрался долгожданный новый фильм Натали Портман, объединяющий сразу несколько интригующих жанров (ужасы, фантастика, фэнтези) и несколько замечательных актрис (компанию Натали составляют звезда «Тор: Рагнарек» Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли). В центре сюжета – таинственная Зона Икс, смертельно опасная территория, кишащая аномальными явлениями (поклонники братьев Стругацких и «Сталкера» Тарковского сейчас понимающе усмехнулись). Героиням фильма в составе исследовательской экспедиции, уже двенадцатой по счету, предстоит отправиться в Зону и раскрыть тайны этого жуткого места.

Монахиня

Фото со съемок

Категория фильмов ужасов в 2018 году изобилует интереснейшими картинами со звездным кастом, и одной из них станет «Монахиня», фильм, у критиков вызвавший интерес еще в 2017 году, задолго до выхода. Детективный триллер с элементами хоррора от знаменитого режиссера ужастиков Корина Харди, главную роль в котором сыграла Таисса Фармига, рассказывает о сверхъестественных смертях в румынском монастыре. Расследовать происходящее отправляются священник из Ватикана и послушница; вместе им предстоит пережить встречу со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, и остановить сверхъестественное существо.

Хищник

Каст фильма

Еще одна культовая франшиза прошлого в 2018 году получит «вторую жизнь»: Шейн Блэк, снявший «Железного человека 3», порадует зрителей новой интерпретацией «Хищника». Фантастический боевик с элементами хоррора объединит таких звезд, как Оливия Манн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, и расскажет о группе спецназовцев, которым предстоит собственноручно истреблять устрашающих пришельцев. Шейн Блэк не только поставил фильм, но и лично написал сценарий, поэтому к зрелищным экшн-сценам и традиционному для «Хищника» саспенсу наверняка добавится и его фирменный жесткий юмор.

МЭГ

Фото со съемок

Джейсон Стэтхэм, к радости своих поклонников, не выходит из амплуа «крутого парня» вот уже много лет – и в очередной раз продемонстрирует свои таланты в фантастическом боевике «МЭГ» с элементами хоррора а-ля «Челюсти». Герою Джейсона, опытному дайверу-спасателю Тейлору, предстоит сразиться с невероятным противником – древней 75-метровой акулой-мегалодоном, которая считалась вымершей ровно до тех пор, пока с ней не столкнулись члены подводной исследовательской экспедиции.

Веном

Фото со съемок

Еще одна новинка супергеройского жанра и, пожалуй, самый неоднозначный представитель категории супергеройских боевиков – «Веном», «сольная инициатива» студии Sony Pictures, которая в 2017 году успешно поработала с Marvel над новым «Человеком-пауком». На этот раз у Sony в распоряжении не будет героев киновселенной Marvel, но звезд в касте все равно более чем достаточно: роль супергероя Венома/Эдди Брока примерит Том Харди, а компанию ему составят Риз Ахмед, Мишель Уильямс и Дженни Слейт. Постановкой истории о происхождении Венома, отлично знакомого поклонникам комиксов о Человеке-пауке, занимается талантливый режиссер Рубен Фляйшер, до этого снявший зомби-комедию «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Учитывая бэкграунд режиссера, звездный состав и «взрослый» рейтинг R, в результате должно получиться нечто как минимум неординарное.

Дом с часами на стене

После успеха «Оно» и «Прочь» фильмы ужасов постепенно привлекают и все больше зрителей, и все больше звезд – что еще раз доказывает «Дом с часами на стене», фильм, объединяющий жанры ужасов, фантастики и фэнтези. В картине снялись такие знаменитые актеры, как Кейт Бланшетт, Джек Блэк и Кайл МакЛоклен. Сюжет фильма выглядит куда интереснее, чем сюжет большинства хорроров: «Дом с часами на стене» повествует о мальчике-сироте по имени Льюис, который отправляется жить к своему дяде Джонатану и быстро понимает, что его дядя и их сосед — колдуны. Они ищут часы, жутко тикающие в доме Джонатана. Часы отсчитывают время, оставшееся до конца света. Смогут ли эти трое спасти мир от гибели?

Труп

После завершения детективного сериала «Касл» Стана Катик пробует свои силы в «большом кино»: в феврале на экраны выходит фильм ужасов со Станой в главной роли с говорящим названием «Труп». Актриса играет героиню-полицейского, бывшую наркоманку, победившую пагубную зависимость в реабилитационной клинике. Во время патруля кладбища городской больницы она сталкивается с серией ужасных событий.

Человек-невидимка

Студия Universal в рамках своей собственной киновселенной собирается снять целый цикл фильмов ужасов с уже знакомыми зрителям персонажами – и одним из них станет Человек-невидимка в исполнении Джонни Деппа. Изначально этот персонаж появился в кино в далеком 1933 году, а в 2018 году вернется вновь – с той же самой предысторией: Деппу предстоит сыграть профессора химии, который синтезирует химическое соединение, делающее плоть и кровь невидимыми. Революционное научное открытие ученый проверяет на самом себе – и оно постепенно сводит его с ума.