В 7 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» едва Генри воссоединяется со своей семьей, как Румпельштильцхен похищает их, чтобы заставить автора заключить с ним сделку. Реджина, загадочный Голд и Крюк клянутся помочь ему победить Темного.