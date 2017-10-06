В 7 сезоне 21 серии сериала «Однажды в сказке» едва Генри воссоединяется со своей семьей, как Румпельштильцхен похищает их, чтобы заставить автора заключить с ним сделку. Реджина, загадочный Голд и Крюк клянутся помочь ему победить Темного.
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