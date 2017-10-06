В 7 сезоне 12 серии сериала «Однажды в сказке» дерзкая Сабина пытается запустить грузовик с едой самостоятельно и встречает старого одноклассника, который, по-видимому, саботирует ее усилия. Барон Самди предлагает вложить деньги в бар.