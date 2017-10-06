В 7 сезоне 6 серии сериала «Однажды в сказке» Рони не доверяет Люси и просит проверить биографию девушки. Когда-то некая Реджина Миллс взяла под опеку одного мальчика. Роджерс нужна помощь, а Тилли готова ее оказать.