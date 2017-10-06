В 7 сезоне 14 серии сериала «Однажды в сказке» Роджерс и Генри планируют помочь Тилли. В прошлом Алиса сбегает из башни. Однако девушка все еще находится в ловушке. Она решает объединиться с Робином. Удастся ли им спастись?