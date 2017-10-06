В 7 сезоне 17 серии сериала «Однажды в сказке» некий человек держит Генри в плену. Роджерс понимает, что мужчина был похищен. Тем временем Зелена пытается наверстать упущенное, но убийца не отпускает ее.
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