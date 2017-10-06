В 7 сезоне 19 серии сериала «Однажды в сказке» любопытные Тилли и Роджерс отправляются на поиски ковенов, не подозревая, что поблизости есть предатель. Тем временем Сэмди и Люси объединяют свои силы ради спасения Генри.