В 7 сезоне 3 серии сериала «Однажды в сказке» Виктория готова на все, чтобы разрушить местный сад. Она делает Джасинде предложение, от которого та не может отказаться. В прошлом выясняется причина ненависти Тремейна к Золушке.
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