В 7 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» Тилли и Марго оказываются вместе. Любопытная Уивер обнаруживает пропажу кинжала. Загадочный Голд проверяет Алису, чтобы определить, является ли она тем самым опекуном.
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