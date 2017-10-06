В 7 сезоне 18 серии сериала «Однажды в сказке» Тилли и Марго оказываются вместе. Любопытная Уивер обнаруживает пропажу кинжала. Загадочный Голд проверяет Алису, чтобы определить, является ли она тем самым опекуном.