В 7 сезоне 16 серии сериала «Однажды в сказке» Генри встречается с Крюком. Им необходимо найти кольцо с историей, чтобы подарить его Элле. В настоящее время у Генри все схвачено, и он отправляется в Нью-Йорк.
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