В 7 сезоне 20 серии сериала «Однажды в сказке» ехидная Реджина и Люси пытаются найти способ восстановить память автора и снять проклятие. В прошлом юный Генри размышляет о своем будущем и получает неожиданный телефонный звонок.
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